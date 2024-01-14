الصليب الأحمر والهلال الأحمر يدينان مقتل 4 مسعفين في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- أدان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، بأشدّ العبارات، مقتل أربعة مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إضافة الى مريضَين كان يتم نقلهما.

وأشار الإتحاد على موقعه الالكتروني، إلى أنهم قُتلوا جميعاً أثناء أداء واجبهم الانساني الخميس، في سيارة تحمل بوضوح شارة الهلال الأحمر التي ينبغي أن تحميهم.

وأضاف، إن مقتل هؤلاء الأشخاص أمر مروّع وغير مقبول على الإطلاق. وبموجب القانون الدولي الإنساني يجب احترام وحماية سيارات الإسعاف، والعاملين في مجال الرعاية الصحية ومرضاهم.

وأكد الإتحاد الدولي، أن أي هجوم على العاملين في مجال الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف والمرافق الطبية أمر غير مقبول. ونكرر بشدّة دعوتنا إلى احترام شارة الهلال الأحمر، والخدمات الإنسانية المهمّة التي تمثلها، كما أنه يجب دائما حماية واحترام مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/ح أ

11/01/2024 22:43:52