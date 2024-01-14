الصليب الأحمر والهلال الأحمر يدينان مقتل 4 مسعفين في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الثاني (بترا)- أدان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، بأشدّ العبارات، مقتل أربعة مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إضافة الى مريضَين كان يتم نقلهما.
وأشار الإتحاد على موقعه الالكتروني، إلى أنهم قُتلوا جميعاً أثناء أداء واجبهم الانساني الخميس، في سيارة تحمل بوضوح شارة الهلال الأحمر التي ينبغي أن تحميهم.
وأضاف، إن مقتل هؤلاء الأشخاص أمر مروّع وغير مقبول على الإطلاق. وبموجب القانون الدولي الإنساني يجب احترام وحماية سيارات الإسعاف، والعاملين في مجال الرعاية الصحية ومرضاهم.
وأكد الإتحاد الدولي، أن أي هجوم على العاملين في مجال الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف والمرافق الطبية أمر غير مقبول. ونكرر بشدّة دعوتنا إلى احترام شارة الهلال الأحمر، والخدمات الإنسانية المهمّة التي تمثلها، كما أنه يجب دائما حماية واحترام مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
11/01/2024 22:43:52
MENAFN14012024000117011021ID1107718142
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