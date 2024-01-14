Sunday, 14 January 2024 04:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصليب الأحمر والهلال الأحمر يدينان مقتل 4 مسعفين في غزة

1/14/2024 2:19:06 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- أدان الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC)، بأشدّ العبارات، مقتل أربعة مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إضافة الى مريضَين كان يتم نقلهما.
وأشار الإتحاد على موقعه الالكتروني، إلى أنهم قُتلوا جميعاً أثناء أداء واجبهم الانساني الخميس، في سيارة تحمل بوضوح شارة الهلال الأحمر التي ينبغي أن تحميهم.
وأضاف، إن مقتل هؤلاء الأشخاص أمر مروّع وغير مقبول على الإطلاق. وبموجب القانون الدولي الإنساني يجب احترام وحماية سيارات الإسعاف، والعاملين في مجال الرعاية الصحية ومرضاهم.
وأكد الإتحاد الدولي، أن أي هجوم على العاملين في مجال الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف والمرافق الطبية أمر غير مقبول. ونكرر بشدّة دعوتنا إلى احترام شارة الهلال الأحمر، والخدمات الإنسانية المهمّة التي تمثلها، كما أنه يجب دائما حماية واحترام مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
11/01/2024 22:43:52

MENAFN14012024000117011021ID1107718142

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث