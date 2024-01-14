منتدون يعاينون مستقبل الرصيفة الثقافي والتراثي والسياحي

MENAFN - Jordan News Agency)

الرصيفة 11 كانون الثاني (بترا)- نظم اتحاد المؤرخين في تراث القبائل وأنسابها وبالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة الزرقاء والجامعة الهاشمية وجامعة آل البيت، ندوة بعنوان مستقبل الرصيفة الثقافي والتراثي والسياحي.

وأكد رئيس اتحاد المؤرخين سعد سلامة أهمية الحراك الثقافي ورسالة التنوير المجتمعية والتفاعل مع المصادر التراثية في اللواء والتعاون مع بلديات المحافظة لتعميم الفائدة المجتمعية والتنمية الاقتصادية من خلال السياحة.

وبين مدير مديرية ثقافة الزرقاء الدكتور محمد الزعبي الذي رعى الفعالية دور المديرية في دعم جهود المثقفين في اللواء بشكل خاص ومحافظة الزرقاء بشكل عام ضمن الإمكانات المتاحة.

وأكد ان مشاريع التمكين الثقافية توفر الدرع الواقي للحراك الثقافي والتواصل مع الهيئات الثقافية ضمن استراتيجية التعاون والتفاعل والأمل المنشود بحيث يستمر العطاء وتحقيق الانجاز.

بدوره، تحدث استاذ علم الآثار في الجامعة الهاشمية الدكتور محمد وهيب عن الواقع والطموح المنشود لتحقيق المزيد من الإنجازات في الرصيفة في المئوية الثانية للدولة الأردنية.

وعرض مشاريع مقترحة للعمل عليها في العام الحالي بالتعاون مع الهيئات الثقافية في الرصيفة ومديرية ثقافة الزرقاء باعتبارها المحرك الرئيس للفعاليات الثقافية في الرصيفة.

ومن بين أبرز المشاريع الثقافية المقدمة مشروع دارة الملك عبدالله الاول التراثية والسياحية، ودارة تراثية لإرث الملك عبدالله الاول، ومقر للهيئات الثقافية، ومقترح تطوير النفق الفوسفاتي ومشروع توثيق التراث الشفوي لمدينة الرصيفة باعتباره تراثا غير مادي.

ولفت الدكتور عدنان لطفي من جامعة آل البيت إلى الجهود الجماعية لعرض الإرث الحضاري في الرصيفة؛ مثل خربة الرصيفة وخربة جريبا، مؤكدا ضرورة انجاز استراتيجية مدينة الرصيفة في المجال التراثي والسياحي بالتعاون مع بلدية الرصيفة في اطار العمل الجماعي التشاركي.

من جهتها تحدثت الباحثة رسمية اللحام من اتحاد المؤرخين حول اهمية تحقيق الإنجاز في مجال تأسيس المتحف ومركز الزوار والمسارات السياحية، بحيث يشهد العام 2024 انجازات على ارض الواقع.

وأوصى المشاركون في الندوة بعقد لقاء تشاوري للأطراف المرتبطة بالإرث الحضاري الثقافي والسياحي في الرصيفة وتحديد مراحل العمل وتشكيل اللجان المتخصصة بالمتابعة والاشراف.

--(بترا)

رن/م ق/ف ج

11/01/2024 21:57:58