الصناعة والتجارة: عطاء لشراء 100 أو 120 الف طن قمح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء لشراء كمية 100 أو 120 ألف طن قمح.

وحددت الوزارة آخر موعد لقبول العروض، في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم 17 من الشهر الحالي.

واشترطت إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ فض العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

--(بترا)

ع ن/م ق/ح أ

11/01/2024 21:55:11