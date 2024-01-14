الصناعة والتجارة: عطاء لشراء 100 أو 120 الف طن قمح

الصناعة والتجارة: عطاء لشراء 100 أو 120 الف طن قمح
التاريخ
1/14/2024 2:19:03 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء لشراء كمية 100 أو 120 ألف طن قمح.
وحددت الوزارة آخر موعد لقبول العروض، في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم 17 من الشهر الحالي.
واشترطت إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تاريخ فض العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
--(بترا)
ع ن/م ق/ح أ
11/01/2024 21:55:11
MENAFN14012024000117011021ID1107718135
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