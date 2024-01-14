مجلس محافظة الكرك يتفقد عدداً من المواقع السياحية والبيئية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 11 كانون الثاني (بترا)- تفقد رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادله يرافقه عدد من أعضاء لجنة السياحة والبيئة اليوم الخميس مواقع سياحية وبيئية في منطقة عينون الواقعة جنوبي المحافظة.
وخلال الجولة التفقدية، قام عضو المنطقة حسين المحادين وعدد من المعنيين في المنطقة بإعطاء إيجاز عن المواقع السياحية والبيئية وما تواجهه من معيقات تؤثر سلباً على المسار السياحي ومن ضمنها نفق صخري يخترق أحد الجبال بطول ما يقارب أكثر من 100م، مشيراً أن بعض أصحاب القرية القديمة في البلدة بدأوا بإعادة ترميمها لتصبح نزلا سياحية.
وأكد أهالي المنطقة، أن السياح الأجانب يرتادون المنطقة نظراً لقيمتها التاريخية والسياحية والبيئية وهي بحاجه إلى تسليط الضوء عليها من قبل الجهات الرسمية المعنية وزيادة الإهتمام بها وحل بعض المعضلات والمطالب وأهمها إعادة تأهيل الطرق في القرية وعمل عبَّارات صندوقية لتسهيل عملية المسار السياحي للزائر.
بدوره، استمع العبادلة ومرافقوه للمطالب ووعد بمتابعتها مع المدراء التنفيذيين في المحافظة لتصبح منطقه أكثر جذباً للسائح داعيا جميع أصحاب البيوت القديمة في البلدة إلى إعادة ترميمها لتصبح مصدر دخل لهم.
--(بترا)
م ع/م ق/ح أ
11/01/2024 21:34:52
MENAFN14012024000117011021ID1107718134
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