مجلس محافظة الكرك يتفقد عدداً من المواقع السياحية والبيئية

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 11 كانون الثاني (بترا)- تفقد رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادله يرافقه عدد من أعضاء لجنة السياحة والبيئة اليوم الخميس مواقع سياحية وبيئية في منطقة عينون الواقعة جنوبي المحافظة.

وخلال الجولة التفقدية، قام عضو المنطقة حسين المحادين وعدد من المعنيين في المنطقة بإعطاء إيجاز عن المواقع السياحية والبيئية وما تواجهه من معيقات تؤثر سلباً على المسار السياحي ومن ضمنها نفق صخري يخترق أحد الجبال بطول ما يقارب أكثر من 100م، مشيراً أن بعض أصحاب القرية القديمة في البلدة بدأوا بإعادة ترميمها لتصبح نزلا سياحية.

وأكد أهالي المنطقة، أن السياح الأجانب يرتادون المنطقة نظراً لقيمتها التاريخية والسياحية والبيئية وهي بحاجه إلى تسليط الضوء عليها من قبل الجهات الرسمية المعنية وزيادة الإهتمام بها وحل بعض المعضلات والمطالب وأهمها إعادة تأهيل الطرق في القرية وعمل عبَّارات صندوقية لتسهيل عملية المسار السياحي للزائر.

بدوره، استمع العبادلة ومرافقوه للمطالب ووعد بمتابعتها مع المدراء التنفيذيين في المحافظة لتصبح منطقه أكثر جذباً للسائح داعيا جميع أصحاب البيوت القديمة في البلدة إلى إعادة ترميمها لتصبح مصدر دخل لهم.

--(بترا)

م ع/م ق/ح أ

11/01/2024 21:34:52