نقابة المهندسين توقع إتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الثاني(بترا) - وقعت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الخميس إتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، في مجال تدريب، وتأهيل المهندسين.
ووقع الإتفاقية، نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، ومدير عام الشركة العميد الركن عبد ربه الجرابعة.
وقال نائب نقيب المهندسين، إن الإتفاقية تأتي في إطار سعي النقابة؛ لإيجاد فرص تدريب وتشغيل لمنتسبيها، مركزة على التعاون في مجال توعية المجتمع نحو أهميّة العمل المهني، من خلال التعاون بتنفيذ البرامج التدريبية في أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، إضافة إلى تثقيف المتدربين، وتأهيلهم؛ لممارسة المهنة في مجالات تكنولوجيا الاتصالات "ICT" وغيرها.
وأشار إلى أن الهدف من الإتفاقية يأتي في إطار إجراء الدراسات المسحية المشتركة للمهن المطلوبة لسوق العمل الأردني، في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والكهروميكانيك، وأمن المعلومات وبرامج "BTEC"، مبينًا مساهمتها في دعم التدريب المهني، والتقني عبر برامج تدريبية متخصصة للشباب، وتنمية المجتمع المحلي من خلال تصميم، وتنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية تساهم في توفير الأيدي العاملة في مختلف القطاعات.
من جانبه، أكد مدير عام الشركة العميد الركن عبد ربه الجرابعة، اعتزازه بعلاقات التعاون مع نقابة المهندسين، مبينًا أن الإتفاقية تأتي التزاماً من الشركة بواجبها تجاه المجتمع المحلي؛ لتوعيته بأهمية العمل المهني، وتنفيذ برامج مختلفة خدمة للمتدربين عامة، والمهندسين خاصة.
وأضاف، أن الشركة الوطنية مستمرة في توقيع الإتفاقيات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص؛ حرصا على المساهمة في التطوير والتدريب، والتعليم في المجالات المهنية وربطها بالتكنولوجيا.
--(بترا)
ن ن/م ق/ح أ
11/01/2024 20:55:30
MENAFN14012024000117011021ID1107718133
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