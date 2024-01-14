نقابة المهندسين توقع إتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 11 كانون الثاني(بترا) - وقعت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الخميس إتفاقية تعاون مع الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، في مجال تدريب، وتأهيل المهندسين.

ووقع الإتفاقية، نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، ومدير عام الشركة العميد الركن عبد ربه الجرابعة.

وقال نائب نقيب المهندسين، إن الإتفاقية تأتي في إطار سعي النقابة؛ لإيجاد فرص تدريب وتشغيل لمنتسبيها، مركزة على التعاون في مجال توعية المجتمع نحو أهميّة العمل المهني، من خلال التعاون بتنفيذ البرامج التدريبية في أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، إضافة إلى تثقيف المتدربين، وتأهيلهم؛ لممارسة المهنة في مجالات تكنولوجيا الاتصالات "ICT" وغيرها.

وأشار إلى أن الهدف من الإتفاقية يأتي في إطار إجراء الدراسات المسحية المشتركة للمهن المطلوبة لسوق العمل الأردني، في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والكهروميكانيك، وأمن المعلومات وبرامج "BTEC"، مبينًا مساهمتها في دعم التدريب المهني، والتقني عبر برامج تدريبية متخصصة للشباب، وتنمية المجتمع المحلي من خلال تصميم، وتنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية تساهم في توفير الأيدي العاملة في مختلف القطاعات.

من جانبه، أكد مدير عام الشركة العميد الركن عبد ربه الجرابعة، اعتزازه بعلاقات التعاون مع نقابة المهندسين، مبينًا أن الإتفاقية تأتي التزاماً من الشركة بواجبها تجاه المجتمع المحلي؛ لتوعيته بأهمية العمل المهني، وتنفيذ برامج مختلفة خدمة للمتدربين عامة، والمهندسين خاصة.

وأضاف، أن الشركة الوطنية مستمرة في توقيع الإتفاقيات مع مؤسسات القطاعين العام والخاص؛ حرصا على المساهمة في التطوير والتدريب، والتعليم في المجالات المهنية وربطها بالتكنولوجيا.

--(بترا)

ن ن/م ق/ح أ

11/01/2024 20:55:30