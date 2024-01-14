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ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 23469 شهيداً

1/14/2024 2:18:58 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي، إلى "23 ألفاً و469 شهيداً و59 ألفاً و604 مصابين".
جاء ذلك في بيان صدر عن متحدث الوزارة أشرف القدرة، بحلول اليوم 97 للحرب الإسرائيلية على القطاع، ونشره عبر منصة الوزارة على "تلغرام".
وأضاف، أن الوزارة رصدت "ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأشار إلى أنه وصل إلى المستشفيات "جراء هذه المجازر 112 شهيدا و194 إصابة".
وأوضح، أنه "لا يزال هناك العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
11/01/2024 20:14:46

MENAFN14012024000117011021ID1107718131

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