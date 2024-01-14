ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 23469 شهيداً

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي، إلى "23 ألفاً و469 شهيداً و59 ألفاً و604 مصابين".
جاء ذلك في بيان صدر عن متحدث الوزارة أشرف القدرة، بحلول اليوم 97 للحرب الإسرائيلية على القطاع، ونشره عبر منصة الوزارة على "تلغرام".
وأضاف، أن الوزارة رصدت "ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأشار إلى أنه وصل إلى المستشفيات "جراء هذه المجازر 112 شهيدا و194 إصابة".
وأوضح، أنه "لا يزال هناك العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/ح أ
11/01/2024 20:14:46
MENAFN14012024000117011021ID1107718131
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