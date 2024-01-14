الأردن والسعودية توقعان اتفاقية بمجال الطاقة والتحول الرقمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)-وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزير الطاقة في المملكة العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون في مجال الطاقة والتحول الرقمي.

وجاء توقيع الاتفاقية بحسب بيان من الوزارة بعد اجتماع عُقد اليوم بين الوزير الدكتور صالح الخرابشة وسمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، وناقشا خلاله آفاق التعاون في مختلف مجالات الطاقة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثالث للتعدين المنعقد خلال الفترة من 9-11 كانون الثاني.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين يحقق أهدافهما ويخدم مصالحهما المشتركة، وتسعى إلى تشجيع التعاون في قطاعات الطاقة مثل البترول، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبتروكيماويات.

كما تسعى الاتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته، مع التركيز على تحقيق الاستدامة والحد من آثار التغير المناخي، من خلال تقنيات، مثل التقاط الكربون وإعادة استخدامه ونقله وتخزينه، إضافة إلى قطاع الهيدروجين.

وتتضمن الاتفاقية تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي والابتكار في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى دعم الشراكات النوعية بين البلدين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المتعلقة بجميع قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد وتقنياتها.

وتسعى الاتفاقية لتعزيز التعاون في تطوير المعايير واللوائح ذات الصلة بالمواد المستدامة، بهدف تعزيز الاستدامة وتحقيق التقدم في مجال الطاقة.

ويأتي توقيع الاتفاقية في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكتين وتعزيز التعاون في مجالات حيوية من شأنها دعم التنمية المستدامة وتحقيق التقدم في مجال الطاقة.

وحضر توقيع الاتفاقية القنصل الأردني في السعودية الدكتور هيثم ابو الفول، وممثل الأردن في المنظمة العربية للتنمية الصناعية للتقييس والتعدين المهندس عبد الله المومني رئيس قسم تخطيط الثروات المعدنية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

--(بترا)

م ف/م ق/ح أ

11/01/2024 20:07:23