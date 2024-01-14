الأردن والسعودية توقعان اتفاقية بمجال الطاقة والتحول الرقمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الثاني (بترا)-وقّع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزير الطاقة في المملكة العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون في مجال الطاقة والتحول الرقمي.
وجاء توقيع الاتفاقية بحسب بيان من الوزارة بعد اجتماع عُقد اليوم بين الوزير الدكتور صالح الخرابشة وسمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، وناقشا خلاله آفاق التعاون في مختلف مجالات الطاقة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثالث للتعدين المنعقد خلال الفترة من 9-11 كانون الثاني.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين يحقق أهدافهما ويخدم مصالحهما المشتركة، وتسعى إلى تشجيع التعاون في قطاعات الطاقة مثل البترول، والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والبتروكيماويات.
كما تسعى الاتفاقية لتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته، مع التركيز على تحقيق الاستدامة والحد من آثار التغير المناخي، من خلال تقنيات، مثل التقاط الكربون وإعادة استخدامه ونقله وتخزينه، إضافة إلى قطاع الهيدروجين.
وتتضمن الاتفاقية تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي والابتكار في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى دعم الشراكات النوعية بين البلدين لتوطين المواد والمنتجات والخدمات المتعلقة بجميع قطاعات الطاقة وسلاسل الإمداد وتقنياتها.
وتسعى الاتفاقية لتعزيز التعاون في تطوير المعايير واللوائح ذات الصلة بالمواد المستدامة، بهدف تعزيز الاستدامة وتحقيق التقدم في مجال الطاقة.
ويأتي توقيع الاتفاقية في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكتين وتعزيز التعاون في مجالات حيوية من شأنها دعم التنمية المستدامة وتحقيق التقدم في مجال الطاقة.
وحضر توقيع الاتفاقية القنصل الأردني في السعودية الدكتور هيثم ابو الفول، وممثل الأردن في المنظمة العربية للتنمية الصناعية للتقييس والتعدين المهندس عبد الله المومني رئيس قسم تخطيط الثروات المعدنية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
--(بترا)
م ف/م ق/ح أ
11/01/2024 20:07:23
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