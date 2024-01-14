الخريشة: الأردن حرص على مشروع النهضة والحداثة منذ تأسيسه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني(بترا)- أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، أن الأردن قام على مشروع النهضة العربية ومبادئ الثورة العربية الكبرى وقيم الحداثة منذ تأسيسه، حيث حرصت الدولة على إشراك المواطنين في عملية صنع القرار إيماناً منها بالحرية والديمقراطية القائمة على مشاركة الجميع دون إقصاء لأي مكون سياسي من مختلف الأيديولوجيات.

جاء ذلك، خلال محاضرة ألقاها للدارسين في دورة الدفاع 20، وبرنامج ماجستير "استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب 7" اليوم الخميس، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان "مسار التحديث السياسي مفهومه وتوجهاته"، بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه فيها.

وعرض الخريشة مراحل تطور الحياة السياسية والحزبية منذ عام 1928 بعد صدور القانون الاساسي للدولة الاردنية وصولا إلى مسار التحديث السياسي في وقتنا الحاضر؛ التعديلات الدستورية التي تمت، وأبرز ملامح قانوني الانتخاب والأحزاب، لافتاً أن التحديث المستمر لكافة المجالات هو ما يسعى له الأردن دائماً للتطوير والبناء والانجاز وأن التحديث السياسي ضرورة لا رجعة عنه لتطوير ديمقراطية فاعلة أساسها التعددية السياسية ووجود أحزاب وطنية تمتلك برامجاً واضحة لكافة القضايا، وأن المواطن على قناعة بذلك في ظل وجود القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية والدليل على ذلك عدد الانتسابات للاحزاب السياسية خاصة من فئتي الشباب والمرأة، حيث لا توجد بيئة تشريعية داعمة للمرأة والشباب كما هي في الاردن.

وبين الوزير خصائص عملية التحديث السياسية المتمثلة بالاستمرارية والديناميكية والتي تقوم على المفهوم النسبي وفي كافة المجتمعات المتقدمة، إلى جانب مرتكزات عملية التحديث السياسي القائمة على الدستور وكتب التكليف السامي للحكومات والأوراق النقاشية والوثائق والمبادرات الوطنية، العهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الأردن إضافة إلى مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لافتاً أن الأوراق النقاشية لجلالة الملك وضعت خارطة الطريق لعملية التحديث السياسي في الأردن وحددت دور كافة مكونات المجتمع في هذه العملية.

وأشار الوزير أن الأردن يحترم الرأي والرأي الآخر وأن مؤسسة العرش على مسافة واحدة من الأردنيين وكافة القوى السياسية فقيادتنا الحكيمة ترعى شؤون الدولة بطريقة نعتز بها، مضيفا أن الاردن كان وما زال يتفاعل مع قضايا الامة العربية خاصة القضية الفلسطينية، وعلى الرغم من الظروف المحيطة به الا انه حافظ على استقراره وثباته فالعملية الديمقراطية تجري ضمن المدد القانونية التي نص عليها الدستور.

ودعا المواطنين للتفاعل مع الاحزاب والانخراط بالعمل الحزبي وتوسيع قاعدة المشاركة من خلال ممارسة الحق الانتخابي عبر صناديق الاقتراع.

وفي نهاية المحاضرة جرى حوار مفتوح أجاب خلاله الوزير على كافة أسئلة واستفسارات الدارسين.

--(بترا)

ل م/ح أ

11/01/2024 19:53:22