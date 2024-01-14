عجلون: ورشة حول بيئة العمل الصحية بمستشفى الايمان الحكومي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 11 كانون الثاني (بترا) – عقدت في مستشفى الايمان الحكومي بمحافظة عجلون اليوم الخميس فعاليات الورشة التدريببة حول بيئة العمل الصحية بتنظيم من المستشفى وكلية التمريض في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية .
وقال مستشار الجراحة العامة مندوب مدير المستشفى الدكتور عبد الخالق زياده، إن هذه الورشة تأتي لتعزيز الوعي ببيئة العمل الصحية والاهداف الدولية لسلامة المرضى.
وبين، أن المستشفى مستمر بعقد مثل هذه الورش بالتعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية والاكاديمية والمجتمع المحلي للتوعية بالمواضيع التي تهم شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الصحي للارتقاء بالخدمات التي تقدم للمواطنين .
واشتملت الورشة على التعريف بالاجراءات اللازمة لتوفير امور الصحة و السلامة العامة وكافة المستلزمات وتوفير الخدمات التي تليق بالمؤسسات الطبية و الصحية .
--(بترا)
ع.ف/م ق/ح أ
11/01/2024 19:22:43
MENAFN14012024000117011021ID1107718128
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