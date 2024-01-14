افتتاح مقر فرع حزب إرادة في جرش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 11 كانون الثاني (بترا) - افتتح الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة اليوم الخميس فرع الحزب في محافظة جرش .
وقال البطاينة إن الأردن يواجه تحديات جمة في مقدمتها محاولات بائسة من المليشيات على حدودنا الشمالية والتي تستدعي تعزيز الجبهة الداخلية والحرص على قوتها خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وتوفير كل الدعم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وأشار إلى الأوضاع في قطاع غزة وصلابة الموقف الأردني الرديف وشموخ المقاومة الفلسطينية مبينا ان الحزب يقف مع الجهود التي تبذل لدعم ومساندة الاهل والاشقاء في غزة وفلسطين .
وتحدث النائبان زيد العتوم، وماجد الرواشدة، ورئيس مجلس فرع جرش الدكتور محمد فرغل بني مصطفى، وأعضاء مجلس الفرع رئيس لجنة تحسين خدمات مخيم سوف المختار عبد المحسن بنات، ورئيس فرع نقابة أطباء جرش الدكتور عن اهمية فتح الحزب لفروعه في المحافظات من باب الحرص على التواصل مع أعضاء الهيئة العامة لخدمة والابتعاد عن النهج المركزي التقليدي وفتح المجال للجميع للمشاركة.
وبين العضو المؤسس، عضو مجلس الحكماء في الحزب الدكتور عاطف عضيبات أهمية دور الاحزاب انسجاماً مع الرؤية الملكية، اكد فيها جلالة الملك عبدالله الثاني أن الدولة الأردنية أمام نقلة نوعية حقيقية باتجاه نظام ديمقراطي متقدم ينسجم مع تطورات المرحلة عالميا عبر إعادة ترتيب البيت الديمقراطي والحزبي وتجاوز تحديات قيام أحزاب برامجية قوية وفق مشروع قانون الاحزاب العصري الذي ينظم العمل السياسي الحزبي ويعزز بناء النظام الديمقراطي.
واشار عضو مجلس الحكماء ضيف الله القلاب إلى أن انخراط أبناء العشائر في الأحزاب جاء من أجل الأردن ورفعته وخدمة للأجيال القادمة من خلال تعزيز مسيرة الأحزاب القائمة على البرامجية والعمل الجماعي.
--(بترا)
ع.ف/م ق/ح أ
11/01/2024 19:21:56
MENAFN14012024000117011021ID1107718127
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