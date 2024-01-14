افتتاح مقر فرع حزب إرادة في جرش

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جرش 11 كانون الثاني (بترا) - افتتح الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة اليوم الخميس فرع الحزب في محافظة جرش .

وقال البطاينة إن الأردن يواجه تحديات جمة في مقدمتها محاولات بائسة من المليشيات على حدودنا الشمالية والتي تستدعي تعزيز الجبهة الداخلية والحرص على قوتها خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وتوفير كل الدعم للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وأشار إلى الأوضاع في قطاع غزة وصلابة الموقف الأردني الرديف وشموخ المقاومة الفلسطينية مبينا ان الحزب يقف مع الجهود التي تبذل لدعم ومساندة الاهل والاشقاء في غزة وفلسطين .

وتحدث النائبان زيد العتوم، وماجد الرواشدة، ورئيس مجلس فرع جرش الدكتور محمد فرغل بني مصطفى، وأعضاء مجلس الفرع رئيس لجنة تحسين خدمات مخيم سوف المختار عبد المحسن بنات، ورئيس فرع نقابة أطباء جرش الدكتور عن اهمية فتح الحزب لفروعه في المحافظات من باب الحرص على التواصل مع أعضاء الهيئة العامة لخدمة والابتعاد عن النهج المركزي التقليدي وفتح المجال للجميع للمشاركة.

وبين العضو المؤسس، عضو مجلس الحكماء في الحزب الدكتور عاطف عضيبات أهمية دور الاحزاب انسجاماً مع الرؤية الملكية، اكد فيها جلالة الملك عبدالله الثاني أن الدولة الأردنية أمام نقلة نوعية حقيقية باتجاه نظام ديمقراطي متقدم ينسجم مع تطورات المرحلة عالميا عبر إعادة ترتيب البيت الديمقراطي والحزبي وتجاوز تحديات قيام أحزاب برامجية قوية وفق مشروع قانون الاحزاب العصري الذي ينظم العمل السياسي الحزبي ويعزز بناء النظام الديمقراطي.

واشار عضو مجلس الحكماء ضيف الله القلاب إلى أن انخراط أبناء العشائر في الأحزاب جاء من أجل الأردن ورفعته وخدمة للأجيال القادمة من خلال تعزيز مسيرة الأحزاب القائمة على البرامجية والعمل الجماعي.

--(بترا)

ع.ف/م ق/ح أ

11/01/2024 19:21:56