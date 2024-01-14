محاضرة توعوية بالكورة حول مكافحة التطرف والتجنيد الإلكتروني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 11 كانون الثاني (بترا)- نظمت مديرية أوقاف لواء الكورة غربي إربد بالتعاون مع مركز السلم المجتمعي بمديرية الأمن العام، اليوم الخميس، محاضرة توعوية تناولت "التطرف والإرهاب والتجنيد الالكتروني وسبل مكافحته".
وأكد مدير الاوقاف خالد بني ياسين خلال المحاضرة التي شارك فيها ائمة ووعاظ وواعظات، بحضور مفتي لواء الكورة عبد الله مقدادي، أهمية دور مركز السلم المجتمعي في تحقيق الأمن الفكري والمحافظة على بيئة مجتمعية آمنة فكرياً وسلوكياً، لافتاً إلى ما تجسده التشاركية مع مختلف المؤسسات لرفد الأئمة والوعاظ بالمهارات اللازمة وتفعيل دورهم في مجال مكافحة التطرف والتنبيه بخطورة الاستخدامات غير الآمنة للمواقع الالكترونية.
بدوره، تحدث ممثل مركز السلم المجتمعي، النقيب ابراهيم زريقات، حول أهمية دور الوعظ والارشاد في توجيه الشباب نحو التغيير الإيجابي وتوعية الأسر في مراقبة سلوك الأبناء، لافتاً إلى الأساليب المتبعة من قبل الجماعات المتطرفة في استغلال الشباب وتجنيدهم عبر استغلال الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أبرز محاور عمل مركز السلم المجتمعي، الهادفة إلى تكريس مفهوم المؤسسية في التوعية والوقاية والعلاج من اخطار الفكر المتطرف وتوحيد الجهود الوطنية لمواجهته نظرا لانعكاساته السلبية على الأسرة والشباب والمجتمع عموماً.
وبين زريقات، أن واجب الحفاظ على السلم المجتمعي، تمثل مسؤولية تشاركية بين مختلف المؤسسات الأهلية، مشيراً إلى أن أهم خطوات الوقاية من التطرف، هو التحصين الفكري للشخص والمجتمع ورفع الوازع الديني لدى أفراد المجتمع.
--(بترا)
أ غ/م ق/ح أ
11/01/2024 19:20:45
MENAFN14012024000117011021ID1107718126
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