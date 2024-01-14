محاضرة توعوية بالكورة حول مكافحة التطرف والتجنيد الإلكتروني

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 11 كانون الثاني (بترا)- نظمت مديرية أوقاف لواء الكورة غربي إربد بالتعاون مع مركز السلم المجتمعي بمديرية الأمن العام، اليوم الخميس، محاضرة توعوية تناولت "التطرف والإرهاب والتجنيد الالكتروني وسبل مكافحته".

وأكد مدير الاوقاف خالد بني ياسين خلال المحاضرة التي شارك فيها ائمة ووعاظ وواعظات، بحضور مفتي لواء الكورة عبد الله مقدادي، أهمية دور مركز السلم المجتمعي في تحقيق الأمن الفكري والمحافظة على بيئة مجتمعية آمنة فكرياً وسلوكياً، لافتاً إلى ما تجسده التشاركية مع مختلف المؤسسات لرفد الأئمة والوعاظ بالمهارات اللازمة وتفعيل دورهم في مجال مكافحة التطرف والتنبيه بخطورة الاستخدامات غير الآمنة للمواقع الالكترونية.

بدوره، تحدث ممثل مركز السلم المجتمعي، النقيب ابراهيم زريقات، حول أهمية دور الوعظ والارشاد في توجيه الشباب نحو التغيير الإيجابي وتوعية الأسر في مراقبة سلوك الأبناء، لافتاً إلى الأساليب المتبعة من قبل الجماعات المتطرفة في استغلال الشباب وتجنيدهم عبر استغلال الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أبرز محاور عمل مركز السلم المجتمعي، الهادفة إلى تكريس مفهوم المؤسسية في التوعية والوقاية والعلاج من اخطار الفكر المتطرف وتوحيد الجهود الوطنية لمواجهته نظرا لانعكاساته السلبية على الأسرة والشباب والمجتمع عموماً.

وبين زريقات، أن واجب الحفاظ على السلم المجتمعي، تمثل مسؤولية تشاركية بين مختلف المؤسسات الأهلية، مشيراً إلى أن أهم خطوات الوقاية من التطرف، هو التحصين الفكري للشخص والمجتمع ورفع الوازع الديني لدى أفراد المجتمع.

--(بترا)

أ غ/م ق/ح أ

11/01/2024 19:20:45