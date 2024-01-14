بحث تعزيز التعاون بين مؤسسة الضمان الإجتماعي وجامعة الزرقاء

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الزرقاء 11 كانون الثاني(بترا)- زار وفد من المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي برئاسة مديرها العام الدكتور محمد الطراونة، اليوم الخميس، جامعة الزرقاء بهدف بحث تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين.

وأشاد الدكتور الطراونة بعلاقة التعاون بين جامعة الزرقاء ومؤسسة الضمان الاجتماعي، مثمناً الدور المميز الذي تقوم به الجامعة تجاه خدمة المجتمع من خلال توفير خدمات تعليمية ضمن خصومات تشجيعية دعما للطالب وأسرته.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، أهمية وجود تعاون بين المؤسسات الوطنية تحقيقا للأهداف التي تسعى لها بخدمة المجتمع، مشيراً إلى تطور الجامعة وتخصصاتها والمكانة التي وصلت إليها في المجالات الأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع المحلي.

وحضر اللقاء رئيس مجلس ادارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبوشعيرة ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور علاء الدين صادق ونائب الرئيس للشؤون الادارية دكتور نضال عيشة وعميد القبول والتسجيل الدكتور خالد زياديين وعميد كلية الحقوق الدكتور عمر المخزومي ومدير قناة لقاء FM محمد الطراونة.

وضم الوفد الزائر، مساعد المدير العام والمعلومات في المؤسسة محمود المعايطة ومدير العلاقات العامة نجلاء الشريدة ورئيس قسم المتابعة والتحليل الدكتور علي الرحامنة ورئيس قسم العلاقات العامة حمزة الصمادي ومن ادارة التقاعد رامي العشي،حيث جال رئيس وأعضاء الوفد في مرافق الجامعة تعرفوا فيها على كلية طب الأسنان ومركز الأبحاث الصيدلانية، مبدين اعجابهم بالمستوى الذي وصلت اليه الجامعة في مجال التدريس والبحث العلمي.

--(بترا)

ع ض/م ق/ح أ

11/01/2024 19:18:53