بحث تعزيز التعاون بين مؤسسة الضمان الإجتماعي وجامعة الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 11 كانون الثاني(بترا)- زار وفد من المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي برئاسة مديرها العام الدكتور محمد الطراونة، اليوم الخميس، جامعة الزرقاء بهدف بحث تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين.
وأشاد الدكتور الطراونة بعلاقة التعاون بين جامعة الزرقاء ومؤسسة الضمان الاجتماعي، مثمناً الدور المميز الذي تقوم به الجامعة تجاه خدمة المجتمع من خلال توفير خدمات تعليمية ضمن خصومات تشجيعية دعما للطالب وأسرته.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، أهمية وجود تعاون بين المؤسسات الوطنية تحقيقا للأهداف التي تسعى لها بخدمة المجتمع، مشيراً إلى تطور الجامعة وتخصصاتها والمكانة التي وصلت إليها في المجالات الأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع المحلي.
وحضر اللقاء رئيس مجلس ادارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبوشعيرة ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور علاء الدين صادق ونائب الرئيس للشؤون الادارية دكتور نضال عيشة وعميد القبول والتسجيل الدكتور خالد زياديين وعميد كلية الحقوق الدكتور عمر المخزومي ومدير قناة لقاء FM محمد الطراونة.
وضم الوفد الزائر، مساعد المدير العام والمعلومات في المؤسسة محمود المعايطة ومدير العلاقات العامة نجلاء الشريدة ورئيس قسم المتابعة والتحليل الدكتور علي الرحامنة ورئيس قسم العلاقات العامة حمزة الصمادي ومن ادارة التقاعد رامي العشي،حيث جال رئيس وأعضاء الوفد في مرافق الجامعة تعرفوا فيها على كلية طب الأسنان ومركز الأبحاث الصيدلانية، مبدين اعجابهم بالمستوى الذي وصلت اليه الجامعة في مجال التدريس والبحث العلمي.
--(بترا)
ع ض/م ق/ح أ
11/01/2024 19:18:53
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