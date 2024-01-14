مذكرة تفاهم بين مؤتة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 11 كانون الثاني(بترا) - وقعت جامعة مؤتة اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاكاديمية والبحثية والتدريب.
ووقع مذكرة التفاهم رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات وعن المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، ممثل نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات العميد الركن حاتم الزعبي، بحضور نائب رئيس جامعة مؤته للشؤون العسكرية العميد الركن خالد بني يونس ونائب الرئيس الاداري الدكتور محمد الصرايرة وعميد الشؤون الطلابية في الجناح العسكري وآمر كلية العلوم العسكرية والشرطية .
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام الدكتور وليد الرواضيه، إن مذكرة التفاهم اشتملت على التعاون المشترك في المجالات الاكاديمية والبحثية والتدريب وتنويع المصادر التي تعزز مفهوم تقييم المخاطر وادارة الازمات والكوارث وتبادل الخبرات الاكاديمية بما يخص عقد مختلف انواع الدورات التدريبية المتخصصة الفنية والتقنية وورش العمل والمؤتمرات والندوات ذات الصلة بإدارة المخاطر والكوارث والأزمات.
--(بترا)
ع ج/م ق/ح أ
11/01/2024 19:17:06
MENAFN14012024000117011021ID1107718124
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