مذكرة تفاهم بين مؤتة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 11 كانون الثاني(بترا) - وقعت جامعة مؤتة اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاكاديمية والبحثية والتدريب.

ووقع مذكرة التفاهم رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات وعن المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات، ممثل نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات العميد الركن حاتم الزعبي، بحضور نائب رئيس جامعة مؤته للشؤون العسكرية العميد الركن خالد بني يونس ونائب الرئيس الاداري الدكتور محمد الصرايرة وعميد الشؤون الطلابية في الجناح العسكري وآمر كلية العلوم العسكرية والشرطية .

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام الدكتور وليد الرواضيه، إن مذكرة التفاهم اشتملت على التعاون المشترك في المجالات الاكاديمية والبحثية والتدريب وتنويع المصادر التي تعزز مفهوم تقييم المخاطر وادارة الازمات والكوارث وتبادل الخبرات الاكاديمية بما يخص عقد مختلف انواع الدورات التدريبية المتخصصة الفنية والتقنية وورش العمل والمؤتمرات والندوات ذات الصلة بإدارة المخاطر والكوارث والأزمات.

--(بترا)

ع ج/م ق/ح أ

11/01/2024 19:17:06