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الملك يتلقى اتصالا من أمين عام الأمم المتحدة ويؤكد أهمية المنظمات الأممية في الاستجابة الإنسانية في غزة

1/14/2024 2:18:46 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 11 كانون الثاني (بترا)- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تم خلاله بحث التطورات الخطيرة في غزة وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام.
وأكد جلالته، خلال الاتصال، الدور المحوري لمنظمات الأمم المتحدة في الاستجابة الإنسانية في غزة وإيصال المساعدات الإغاثية في ظل الظروف الصعبة في القطاع.
وأعاد جلالة الملك التأكيد على موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة التصدي لهذه المحاولات وتمكين الغزيين من العودة إلى بيوتهم.
وحذر جلالته من التبعات الكارثية لتوسيع دائرة الصراع لتمتد إلى الإقليم، داعيا المجتمع الدولي إلى الالتفات إلى التصعيد الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.
وشدد جلالة الملك على رفض الأردن لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية والفصل بين غزة والضفة الغربية اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.
--(بترا)
م ق/ اح
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11/01/2024 19:02:19

MENAFN14012024000117011021ID1107718123

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