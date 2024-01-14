وزيرة الاستثمار تبحث مع سفير الاتحاد الاوروبي تعزيز الاستثمار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف خلال لقائها اليوم الخميس سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة بيير كريستوف، ترتيبات البدء بالتحضير لعقد منتدى أعمال أُردني أُوروبي في الاردن بمشاركة القطاعين العام والخاص من الجانبين خلال نيسان المقبل.

ويهدف المنتدى الى تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، في إطار تفعيل استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026 والتي اطلقتها وزارة الاستثمار العام الماضي.

واكدت السقاف حرص المملكة على جذب المزيد من الاستثمارات من الاتحاد الأوروبي، وتوفير سبل تمكينها، مشيرة الى الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة، وإقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء وزارة الاستثمار لتكون الجهة المعنية بشؤون المستثمرين، بالإضافة الى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن وحوالي 51 دولة حول العالم، كاتفاقية التجارة الحرة الأوروبية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

كم جهته اكد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة أن الأردن يوفر بيئة جاذبة وآمنة ومستقرة للاستثمار، لافتاً الى استمرار بعثة الاتحاد الاوروبي بإطلاع المستثمرين على الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في الاردن في إطار سعي الاتحاد الاوروبي لترويج الأردن كبيئة آمنة ومستقرة للاستثمار.

--(بترا)

م م/ اح

11/01/2024 17:54:35