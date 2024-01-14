وزيرة الاستثمار تبحث مع سفير الاتحاد الاوروبي تعزيز الاستثمار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الثاني (بترا)- بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف خلال لقائها اليوم الخميس سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة بيير كريستوف، ترتيبات البدء بالتحضير لعقد منتدى أعمال أُردني أُوروبي في الاردن بمشاركة القطاعين العام والخاص من الجانبين خلال نيسان المقبل.
ويهدف المنتدى الى تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، في إطار تفعيل استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026 والتي اطلقتها وزارة الاستثمار العام الماضي.
واكدت السقاف حرص المملكة على جذب المزيد من الاستثمارات من الاتحاد الأوروبي، وتوفير سبل تمكينها، مشيرة الى الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة، وإقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء وزارة الاستثمار لتكون الجهة المعنية بشؤون المستثمرين، بالإضافة الى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن وحوالي 51 دولة حول العالم، كاتفاقية التجارة الحرة الأوروبية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
كم جهته اكد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة أن الأردن يوفر بيئة جاذبة وآمنة ومستقرة للاستثمار، لافتاً الى استمرار بعثة الاتحاد الاوروبي بإطلاع المستثمرين على الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في الاردن في إطار سعي الاتحاد الاوروبي لترويج الأردن كبيئة آمنة ومستقرة للاستثمار.
--(بترا)
م م/ اح
11/01/2024 17:54:35
MENAFN14012024000117011021ID1107718121
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