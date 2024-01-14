أوكسفام: اسرائيل ترتكب فظائع صادمة في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)



لندن 11 كانون الثاني (بترا)- قالت منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية، إن الجيش الإسرائيلي يقتل الفلسطينيين بمعدل 250 شخصًا يوميا، وهو ما يتجاوز بشكل كبير عدد القتلى اليومي لأي صراع كبير آخر في السنوات الأخيرة، مع اقتراب الأعمال العدائية من يومها المئة.

وأضافت المنظمة الدولية ومقرها بريطانيا في بيان اليوم الخميس، إن "حياة الناس في غزة معرضة للخطر ليس فقط من القصف الإسرائيلي ولكن أيضا من الجوع والأمراض والبرد، مشيرة الى أن 10 بالمئة فقط من كمية الغذاء المطلوبة تدخل إلى غزة" وسط انعدام السمتلزمات الأساسية من الأغطية والماء الساخن والوقود.

وقالت سالي أبي خليل، مديرة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة إن "حجم الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في غزة صادم حقا. لقد عانى شعب غزة لمدة 100 يوم من جحيم لا يطاق. لا يوجد مكان آمن والسكان بأكملهم معرضون لخطر المجاعة".

واضافت، "من غير المتصور أن المجتمع الدولي يراقب أعنف معدل للصراع في القرن الحادي والعشرين، بينما يعرقل باستمرار الدعوات لوقف إطلاق النار".

--(بترا)

ر ش/اح

11/01/2024 17:46:51