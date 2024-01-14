اتفاقيات أردنية بحرينية إماراتية في اجتماعات لجنة الشراكة الصناعية التكاملية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- وقعت كل من شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ومجموعة المناصير، اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات بحرينية وإماراتية، على هامش انعقاد الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية شاملة، بالعاصمة البحرينية المنامة.

وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الخميس؛ وقعت شركة مناجم الفوسفات، مذكرة تفاهم لتصدير فلوريد الألومنيوم بحجم 13 ألف طن في السنة، فيما وقعت مجموعة المناصير مذكرة مع الشركة نفسها، لتصدير السيليكا بحجم 66 ألف طن بالسنة، بقيمة تقدر بنحو 90 مليون دولار أميركي.

كما وقعت مجموعة المناصير اتفاقية شراكة مع شركة "نيوتن موتورز" الإماراتية لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن بقيمة استثمار تصل إلى 80 مليون دولار أميركي.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة الأردن والإمارات ومصر والبحرين والمغرب، إن التعاون العربي في مختلف القطاعات الاقتصادية، غير متسق مع الإمكانيات القائمة لدى الدول، حيث لا تزال الاستثمارات والتجارة البينية العربية، غير تكاملية، ولا توظف الميزات النسبية لدى كل دولة.

وأضاف الشمالي، إن اقتصادات الدول العربية توفر فرصاً كبيرة لاستثمارات صناعية بينية، إلا أن حصة المواد الأولية من مجموع الصادرات العربية تزيد على 75 بالمئة، ما يشير إلى إهدار مصادر كبيرة لإقامة سلاسل صناعية تزيد من قيمة الموارد الطبيعية.

وأكد أن الدول العربية تأثرت بعدة أزمات، واتخذت عدة إجراءات للتخفيف من تداعياتها، رغم أن تلك التدابير خلت من العنصر الاستباقي الذي يحيد الآثار بعيدة المدى، ويبني حصانة ضد المخاطر المستقبلية المحتملة.

وشدد على حرص الحكومة الأردنية بتوجيهات ملكية، على تفعيل الشراكة كعنصر من عناصر التخطيط الاقتصادي، ما يستدعي إدماجا محكماً لشروط تكاملية صناعية طويلة المدى.

واعتبر أن "الاجتماعات الثلاثة السابقة للجنة العليا؛ تميزت بقدر كبير من التوافقية حول أولويات التعاون الصناعي بين دولنا"، معرباً عن تطلعه لمزيد من التوافقات، والانتقال الأسرع نحو تنفيذ مشروعات التكامل الصناعي، الموظفة للإمكانات.

وأشاد الشمالي بانضمام المملكة المغربية لعضوية اللجنة التي بدأت قبل نحو عام ونصف، والتي تمثل مكسباً نوعياً بالغ الأهمية لما تتمتع به المغرب من موارد طبيعية وقطاع صناعي واعد وطاقات بشرية مؤهلة.

بدوره أكد وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، عبدالله بن عادل فخرو، اهتمام حكومة بلاده بتنمية القطاع الصناعي لما لذلك من دور في تحقيق التكامل الصناعي المنشود بين الدول الأعضاء.

وقال، إن مستوى التكامل لم يعد مقتصراً على القطاع الخاص فحسب، حيث شهد الاجتماع توقيع مذكرة للتعاون في برامج المحتوى المحلي بين وزارة الصناعة والتجارة البحرينية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، والتي ستكون ممكّناً رئيسياً لاستفادة الصناعات في كلا البلدين فيما يتعلق بالمنافسة على اتفاقيات الشراء والتوريد سعياً لإحلال الواردات.

من جهته قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر، إن عقد الشراكات التكاملية الاستراتيجية يمثل داعماً أساسياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مشيراً إلى أن الشراكة الصناعية التكاملية تمثل نموذجاَ بارزاً لقصة نجاح انطلقت من أبو ظبي عام 2022.

فيما أكد كل من وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير صالح، ووزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، أهمية الشراكة لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي في العديد من المجالات خاصة الصناعية، وتعظيم الاستفادة من المجالات المتاحة.

الى ذلك؛ ناقشت اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة، أمس الأربعاء، مستجدات المشاريع الحالية ومقترحات المشاريع الجديدة مع مجموعة من الشركات من القطاع الخاص في قطاعات الأدوية والزراعة والمعادن والسيارات الكهربائية.

وقدمت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي عرضاً حول آخر المستجدات في قطاع المنتجات الدوائية لدول الشراكة.

--(بترا)

ع ن/اح

11/01/2024 17:39:48