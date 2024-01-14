اتفاقيات أردنية بحرينية إماراتية في اجتماعات لجنة الشراكة الصناعية التكاملية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الثاني (بترا)- وقعت كل من شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ومجموعة المناصير، اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات بحرينية وإماراتية، على هامش انعقاد الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية شاملة، بالعاصمة البحرينية المنامة.
وبحسب بيان لوزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الخميس؛ وقعت شركة مناجم الفوسفات، مذكرة تفاهم لتصدير فلوريد الألومنيوم بحجم 13 ألف طن في السنة، فيما وقعت مجموعة المناصير مذكرة مع الشركة نفسها، لتصدير السيليكا بحجم 66 ألف طن بالسنة، بقيمة تقدر بنحو 90 مليون دولار أميركي.
كما وقعت مجموعة المناصير اتفاقية شراكة مع شركة "نيوتن موتورز" الإماراتية لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن بقيمة استثمار تصل إلى 80 مليون دولار أميركي.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة الأردن والإمارات ومصر والبحرين والمغرب، إن التعاون العربي في مختلف القطاعات الاقتصادية، غير متسق مع الإمكانيات القائمة لدى الدول، حيث لا تزال الاستثمارات والتجارة البينية العربية، غير تكاملية، ولا توظف الميزات النسبية لدى كل دولة.
وأضاف الشمالي، إن اقتصادات الدول العربية توفر فرصاً كبيرة لاستثمارات صناعية بينية، إلا أن حصة المواد الأولية من مجموع الصادرات العربية تزيد على 75 بالمئة، ما يشير إلى إهدار مصادر كبيرة لإقامة سلاسل صناعية تزيد من قيمة الموارد الطبيعية.
وأكد أن الدول العربية تأثرت بعدة أزمات، واتخذت عدة إجراءات للتخفيف من تداعياتها، رغم أن تلك التدابير خلت من العنصر الاستباقي الذي يحيد الآثار بعيدة المدى، ويبني حصانة ضد المخاطر المستقبلية المحتملة.
وشدد على حرص الحكومة الأردنية بتوجيهات ملكية، على تفعيل الشراكة كعنصر من عناصر التخطيط الاقتصادي، ما يستدعي إدماجا محكماً لشروط تكاملية صناعية طويلة المدى.
واعتبر أن "الاجتماعات الثلاثة السابقة للجنة العليا؛ تميزت بقدر كبير من التوافقية حول أولويات التعاون الصناعي بين دولنا"، معرباً عن تطلعه لمزيد من التوافقات، والانتقال الأسرع نحو تنفيذ مشروعات التكامل الصناعي، الموظفة للإمكانات.
وأشاد الشمالي بانضمام المملكة المغربية لعضوية اللجنة التي بدأت قبل نحو عام ونصف، والتي تمثل مكسباً نوعياً بالغ الأهمية لما تتمتع به المغرب من موارد طبيعية وقطاع صناعي واعد وطاقات بشرية مؤهلة.
بدوره أكد وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، عبدالله بن عادل فخرو، اهتمام حكومة بلاده بتنمية القطاع الصناعي لما لذلك من دور في تحقيق التكامل الصناعي المنشود بين الدول الأعضاء.
وقال، إن مستوى التكامل لم يعد مقتصراً على القطاع الخاص فحسب، حيث شهد الاجتماع توقيع مذكرة للتعاون في برامج المحتوى المحلي بين وزارة الصناعة والتجارة البحرينية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، والتي ستكون ممكّناً رئيسياً لاستفادة الصناعات في كلا البلدين فيما يتعلق بالمنافسة على اتفاقيات الشراء والتوريد سعياً لإحلال الواردات.
من جهته قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر، إن عقد الشراكات التكاملية الاستراتيجية يمثل داعماً أساسياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مشيراً إلى أن الشراكة الصناعية التكاملية تمثل نموذجاَ بارزاً لقصة نجاح انطلقت من أبو ظبي عام 2022.
فيما أكد كل من وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير صالح، ووزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، أهمية الشراكة لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي في العديد من المجالات خاصة الصناعية، وتعظيم الاستفادة من المجالات المتاحة.
الى ذلك؛ ناقشت اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة، أمس الأربعاء، مستجدات المشاريع الحالية ومقترحات المشاريع الجديدة مع مجموعة من الشركات من القطاع الخاص في قطاعات الأدوية والزراعة والمعادن والسيارات الكهربائية.
وقدمت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي عرضاً حول آخر المستجدات في قطاع المنتجات الدوائية لدول الشراكة.
--(بترا)
ع ن/اح
11/01/2024 17:39:48
MENAFN14012024000117011021ID1107718119
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