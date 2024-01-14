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الفريق القانوني لجنوب أفريقيا : إسرائيل حولت قطاع غزة إلى قبر كبير

1/14/2024 2:18:40 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- قال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، بعد رفع محكمة العدل الدولية في لاهاي أولى جلسات مقاضاة إسرائيل بتهم إبادة جماعية في غزة: نهدف للتوصل إلى سلام يضمن للشعب الفلسطيني التعايش بسلام مع إسرائيل.
وأشار الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، في مؤتمر صحفي في لاهاي اليوم الخميس إلى أن هناك إفلاتاً كاملاً لإسرائيل من جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل حولت قطاع غزة إلى قبر كبير.
وأوضح أن موقف بلاده واضح كونه يتعلق بالدفاع عن المبادئ التي تحقق العدالة للفلسطينيين "وقضيتنا ليست ضد اليهود، ولكنها ضد الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة".
--(بترا)
رصد/ف ق/م ق/اح
11/01/2024 17:31:05

MENAFN14012024000117011021ID1107718118

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