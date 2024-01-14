الفريق القانوني لجنوب أفريقيا : إسرائيل حولت قطاع غزة إلى قبر كبير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الثاني (بترا)- قال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، بعد رفع محكمة العدل الدولية في لاهاي أولى جلسات مقاضاة إسرائيل بتهم إبادة جماعية في غزة: نهدف للتوصل إلى سلام يضمن للشعب الفلسطيني التعايش بسلام مع إسرائيل.
وأشار الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، في مؤتمر صحفي في لاهاي اليوم الخميس إلى أن هناك إفلاتاً كاملاً لإسرائيل من جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل حولت قطاع غزة إلى قبر كبير.
وأوضح أن موقف بلاده واضح كونه يتعلق بالدفاع عن المبادئ التي تحقق العدالة للفلسطينيين "وقضيتنا ليست ضد اليهود، ولكنها ضد الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة".
--(بترا)
رصد/ف ق/م ق/اح
11/01/2024 17:31:05
MENAFN14012024000117011021ID1107718118
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