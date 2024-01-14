البترا التنموي يبحث مطالب أم صيحون

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 11 كانون الثاني (بترا) - نظمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الخميس، لقاءً مع شيوخ ووجهاء منطقة أم صيحون، لإطلاعهم على خطط السلطة وإنجازاتها، ومناقشة مطالب وقضايا تتعلق بالمنطقة.

وعرض رئيس مجلس مفوضي السلطة الدكتور فارس البريزات خلال اللقاء، لأبرز خطط وتصورات السلطة للاستمرار في تنظيم العملية السياحية في منطقة البترا بشكل كامل، والاستمرار بإزالة المخالفات والإعتداءات في المحمية الأثرية.

وأشار إلى أن التنمية المستدامة والعادلة وسيادة القانون، تعد أولوية قصوى لدى السلطة، مؤكدا الاستمرار في إنفاذ القانون ومعالجة أي مخالفة وفقاً للقانون وضمن سيادته وبما يحافظ على الموقع الأثري.

واكد أن لدى السلطة خططا تنموية كبيرة لإعادة توزيع مكتسبات التنمية بين تجمعات اللواء وبشكل عادل، وفي مقدمتها أم صيحون لتنال نصيبها الملائم من التنمية، مبينا أنها تضع المنطقة ضمن أولوياتها لتحويلها إلى قرية تراثية تنموية سياحية تعكس الثقافة البدوية والتراث الثقافي غير المادي.

وقال البريزات إن السلطة ستوفر مشاريع في اللواء عامة ومنطقة أم صيحون خاصة وبما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية للسلطة، وسيتم بناء قاعة متعددة الأغراض في المنطقة وملعب كرة قدم خماسي، وإعادة تأهيل المتنزه، وتوفير مشاريع بنية تحتية وتنموية في المنطقة، وإيجاد مسارات سياحية جديدة داخل الموقع الأثري وخارجه وتوفير فرص عمل جديدة ومستدامة لأبناء المجتمعات المحلية.

وحول تفويج السياح من وإلى الموقع الأثري؛ قال البريزات إن تفويجهم سيكون جزءًا من إعادة هندسة العملية السياحية من خلال دخولهم من مركز زوار البترا وخروجهم من الطريق الخلفي نحو أم صيحون والقرية الثقافية والبيضا ومركز الزاور باستخدام باصات كهربائية ستوفرها السلطة قريباً وفق خططها لتطوير منظومة النقل أيضاً.

وبحسب البريزات فإن السلطة تعمل على توفير برامج ومشاريع تنموية مختلفة من خلال مركز تنمية أم صيحون، وستعمل على بناء 400 وحدة سكنية في مختلف مناطق لواء البترا، مشيراً إلى أن حوالي 111 عائلة سجلت للحصول على مساكن في منطقة أم صحيون، وبناء محلات تجارية جديدة في المنطقة، إضافة إلى توفير معارض إنتاجية فيها.

من جانبهم أثنى الوجهاء على جهود السلطة والجهات الأمنية في إزالة الاعتداءات في المحمية الأثرية وخططها الهادفة إلى تنظيم العملية السياحية في البترا بشكل عام، وخدمة المجتمعات المحلية، وتوفير مشاريع مختلفة في المنطقة، والاهتمام بموضوع السكن.

وحضر اللقاء، نائب رئيس مجلس المفوضين مفوض المحمية والسياحة الدكتور اسماعيل ابو عامود، ومفوض الشؤون المالية والادارية ايمن المجالي، ومفوض التنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الهلالات.

--(بترا)

دط/ ف م/اح

11/01/2024 17:21:59