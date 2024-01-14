ورشة لإطلاق استراتيجية الحملة التوعوية بالتغير المناخي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الثاني (بترا)- نظمت المؤسسة التعاوني اليوم الخميس، ورشة عمل ضمن مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، بتمويلٍ من الحكومة الألمانية؛ ضمن إطلاق استراتيجية الحملة التوعوية للمزارعين بأهمية التكافل التعاوني في مواجهة آثار التغير المناخي والحد من المخاطر.
وقال مساعد مدير المؤسسة غالب حدادين، خلال افتتاح الورشة، إن المخاطر الزراعية المرتبطة بالمناخ لا يُغطيها سوق التأمين في الأردن، مشيرا الى أن صندوق إدارة المخاطر الزراعية يُغطي نسبةً من الخسائر.
وأضاف، إن للتأمين وتمويل المخاطر دورا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرة على الصمود من خلال الحدَّ من نقاط الضعف في مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والصحية ومخاطر الكوارث.
بدورها، أكدت مديرة المشروع الدكتورة مسنات الحياري، إن المشروع يهدف لإطلاق استراتيجية الحملة التوعوية للمزارعين فيما يخص المخاطر الزراعية الناجمة عن التغيرات المناخية، موضحةً أن الحملة تستهدف صغار المزارعين والنساء في مناطق الريف من مختلف محافظات المملكة.
ولفتت إلى أن سلسلةً من ورش التوعية للمزارعين والنساء في الأرياف، سيتم عقدها في كافة المناطق والمحافظات المستهدفة ضمن أنشطة مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر.
من جهته، استعرض مستشار المشروع الدكتور محمد العوايدة، أهم محاور وبنود استراتيجية الحملة التوعوية للمزارعين، مبيناً أن من أهدافها ايجاد وعي لدى المزارعين حول أهمية التغير المناخي وآثاره السلبية على القطاع الزراعي، ودور تمويل المخاطر في التقليل من الخسائر التي قد يواجهها القطاع الزراعي.
--(بترا)
رح/ ف م/اح
11/01/2024 17:09:23
MENAFN14012024000117011021ID1107718116
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