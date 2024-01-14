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ورشة لإطلاق استراتيجية الحملة التوعوية بالتغير المناخي

1/14/2024 2:18:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- نظمت المؤسسة التعاوني اليوم الخميس، ورشة عمل ضمن مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، بتمويلٍ من الحكومة الألمانية؛ ضمن إطلاق استراتيجية الحملة التوعوية للمزارعين بأهمية التكافل التعاوني في مواجهة آثار التغير المناخي والحد من المخاطر.
وقال مساعد مدير المؤسسة غالب حدادين، خلال افتتاح الورشة، إن المخاطر الزراعية المرتبطة بالمناخ لا يُغطيها سوق التأمين في الأردن، مشيرا الى أن صندوق إدارة المخاطر الزراعية يُغطي نسبةً من الخسائر.
وأضاف، إن للتأمين وتمويل المخاطر دورا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء القدرة على الصمود من خلال الحدَّ من نقاط الضعف في مواجهة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والصحية ومخاطر الكوارث.
بدورها، أكدت مديرة المشروع الدكتورة مسنات الحياري، إن المشروع يهدف لإطلاق استراتيجية الحملة التوعوية للمزارعين فيما يخص المخاطر الزراعية الناجمة عن التغيرات المناخية، موضحةً أن الحملة تستهدف صغار المزارعين والنساء في مناطق الريف من مختلف محافظات المملكة.
ولفتت إلى أن سلسلةً من ورش التوعية للمزارعين والنساء في الأرياف، سيتم عقدها في كافة المناطق والمحافظات المستهدفة ضمن أنشطة مشروع الاشتمال التأميني وتمويل المخاطر.
من جهته، استعرض مستشار المشروع الدكتور محمد العوايدة، أهم محاور وبنود استراتيجية الحملة التوعوية للمزارعين، مبيناً أن من أهدافها ايجاد وعي لدى المزارعين حول أهمية التغير المناخي وآثاره السلبية على القطاع الزراعي، ودور تمويل المخاطر في التقليل من الخسائر التي قد يواجهها القطاع الزراعي.
--(بترا)
رح/ ف م/اح
11/01/2024 17:09:23

MENAFN14012024000117011021ID1107718116

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