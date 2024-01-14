وزير السياحة يبحث في الفاتيكان تشجيع الحج المسيحي

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عمان 11 كانون الثاني (بترا)- بحث وزير الساحة والآثار مكرم القيسي خلال لقائه رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، سبل دعم الفاتيكان للحج المسيحي إلى الأردن حيث يعترف الفاتيكان بالمغطس موقعا لعماد السيد المسيح، وجبل نيبو ومكاور وكنيسة سيدة الجبل وتل مار إلياس.

وأطلع القيسي رئيس وزراء الفاتيكان على العمل الجاري في موقع قلعة مكاور، خاصة بعد الزيارة الملكية الى الموقع وصدور التوجيه الملكي لتأهيله وإعادة ترميمه ليكون جزءا رئيساً من مسار الحج المسيحي جاهزا لاستقبال الحجاج.

وكان الوزير القيسي يرافقه رئيس لجنة السياحة النيابية النائب مجدي اليعقوب وأمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، حضر اللقاء الاسبوعي الصباحي الذي يقيمه قداسة البابا فرانسيس في قاعة البابا بولس السادس.

وبحسب بيان للوزارة اليوم الخميس، بحث القيسي خلال لقائه قيادات دينية على هامش زيارة يقوم بها الى حاضرة الفاتيكان، تشجيع الحج المسيحي تزامنا مع إعلان 2030 عام يوحنا المعمدان ودعوة مسيحيي العالم من الكاثوليك من خلال رسالة يصدرها قداسة البابا فرنسيس الى زيارة مواقع الحج المسيحي في الأردن، وبالاخص موقعي المغطس ومكاور.

واقترح القيسي أن يقوم الأردن بمناسبة إعلان الفاتيكان عام 2025 عاما مقدسا، ومرور 30 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والفاتيكان، تنظيم معرض ثقافي ديني في الربع الأخير من العام الجاري في الفاتيكان لتعريف الزوار بأهمية الحج المسيحي وقدسيته الى المواقع الخمسة المعترف بها، خاصة أن موقع المغطس يعتبر مكان ميلاد الديانة المسيحية بعد أن قام يوحنا المعمدان (يحيى بن زكريا عليهما السلام) بتعميد نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام في الضفة الشرقية من نهر الأردن الخالد.

وأكد رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين أهمية هذه المواقع وأهمية ومكانة الأردن للفاتيكان خاصة أن المملكة هي البلد الوحيد الذي زاره أربعة بابوات ابتداء من قداسة البابا بولس السادس عام 1964 تلتها زيارة قداسة البابا يوحنا بولس الثاني في 2000 ثم في عام 2009 زيارة قداسة البابا بندكتس السادس، وزيارة قداسة البابا فرنسيس في عام 2014.

وفي لقاء مع الأسقف رينو فيسيكلا المسؤول عن الحج المسيحي لدى الفاتيكان، عرض القيسي لمنتج السياحة الدينية في الاردن والإنجازات في مسار درب الحج المسيحي والذي يربط المغطس بجبل نيبو ومكاور ومواقع دينية أخرى، وأهمية الربط لدى الحجاج.

كما عرض القيسي لخطط الوزارة لإدارة موقع مكاور لما له من أهمية كبيرة لدى الحجاج المسيحيين، حيث أنه الموقع الذي عاش به يوحنا المعمدان ولقي به حتفه على يد هيرودس.

من حهته قال الأسقف فيسيكلا، ان الفاتيكان يثمن الجهد الذي يبذله الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في رعاية الأماكن المقدسة وهو ما يعكس النموذج الاردني في الوئام والعيش المشترك بمسيحييه ومسلميه من العيش المشترك، وهو النموذج الذي نحتاجه اليوم ليعم المنطقة والعالم.

ودعا فيسيكلا القيسي لحضور مؤتمر الأساقفة مسؤولي الحج المسيحي في الكنيسة الكاثوليكية حول العالم والذي سيعقد في روما في أيار 2025.

الى ذلك، أكد القيسي خلال لقائه في روما وزيرة السياحة الإيطالية ماريا سانتاكي، ضرورة توعية الجمهور الإيطالي بأمن الأردن وبُعده عن منطقة الصراع، بعد أن شهد التدفق السياحي الإيطالي تراجعا بسبب العدوان على غزة في حين كان في أوجه في المواسم السياحية الأولى لعام 2023.

وبحث القيسي وسانتاكي، سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتسويق المنتج السياحي للأردن في إيطاليا والتي يعد مواطنوها ثاني أكبر زوار الى الأردن من أوروبا.

-(بترا)

ح خ/ اح

11/01/2024 17:04:50