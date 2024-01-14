وزير الداخلية يبحث الأوضاع الجارية مع نظيره الفلسطيني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الثاني (بترا)- بحث وزير الداخلية مازن الفراية في مقر الوزارة اليوم الخميس، مع وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح والوفد المرافق له سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين في كلا البلدين .
وقال الفراية ان هذا اللقاء "يأتي ونحن نشعر بالحزن والالم تجاه المأساة الانسانية المستمرة في قطاع غزة والتي راح ضحيتها الكثير من الشهداء أغلبهم من النساء والاطفال الابرياء وكذلك الحال بشأن تزايد اعداد الجرحى والمصابين الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل".
وقال الفرايه ان التدمير الممنهج لكل مقومات الحياة في غزة وبشكل مأساوي شكل صدمة للضمير العالمي الانساني ووجه ضربة للنظام العالمي و قيمه ومبادئه .
وأشار الى ان مواقف الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وخطابه السياسي والقانوني والانساني وعبر كافة المنابر الاقليمية والدولية تؤكد التزام الاردن الدائم حيال الوصول الى وقف للعدوان على الاراضي الفلسطينيه ورفض مبدأ التهجير واتخاذ خطوات جدية تفضي الى اقامة الدولة الفلسطينية المتصلة والقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى ان جهود الاردن كانت احد المحركات الرئيسية للرأي العام العالمي.
وأضاف الفراية، "اننا في الأردن نسجل بكل تقدير حكمة القيادة الفلسطينية في التعامل مع الاحداث الجارية وسعيها الدائم نحو انهاء العدوان واحلال السلام بما يكفل حفظ الارواح والممتلكات ومنع استمرار القتل والدمار والمحافظة على مقومات ومقدرات السلطة الوطنية الفلسطينية كنواة للدولة الفلسطينية".
واوضح ان المملكة وبالاضافة الى دورها السياسي الذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني تولي جل عنايتها واهتمامها للبعد الانساني حيث سعت ومنذ بدء الحرب الى تعزيز المستشفى الميداني الاردني العامل في القطاع وتزويده بالكوادر والمستلزمات الطبية اضافة الى فتح مستشفى ميداني آخر في القطاع لمعالجة المصابين، وفتح مستشفى أخر في الضفة الغربية، وارسال المساعدات الاغاثية على اختلاف انواعها للقطاع، حيث شكلت المساعدات الاردنية نحو (25 بالمئة) من اجمالي المساعدات التي قدمت للقطاع من كافة الدول الاخرى .
من جانبه ثمن الوزير الفلسطيني زياد هب الريح المواقف العظيمة التي يقدمها الأردن للشعب الفلسطيني ودعمه المتواصل وتقديمه المساعدات لابناء الشعب الفلسطيني في كافة المجالات وجهوده الكبيرة لوقف العدوان الغاشم على اهلنا في غزة.
وأكد الوزير ان المواقف الاردنية تعكس العلاقات المتينة والطيبة بين القيادتين والشعبين الشقيقين ووحدة المواقف السياسية بينهما على الصعد كافة، لافتا إلى المكانة العالية التي يحظى بها الاردن في كافة المحافل الدولية والاقليمية.
واوضح ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تمارس همجية وارهابا في غزة والضفة، مشيرا الى خطورة تداعيات ذلك على امن واستقرار الشعب الفلسطيني وتقويض اقامة الدولة القابلة للحياة وضرورة ايقاف هذه الحرب الهمجية على شعبنا الصامد واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره عدد من مدراء المديريات في كلتا الوزارتين عددا من القضايا الثنائية والاستفادة من الخبرات الاردنية في تطوير الهيئة الوطنية للامن السيبراني ومركز الاستجابة الموحد للطوارئ 911 .
واكد الفراية في نهاية اللقاء حرص المملكة على تقديم جميع أشكال المساعدة والدعم في مختلف المجالات التي تحتاجها وزارة الداخلية الفلسطينية، وحرص الوزارة المستمر على وضع خبراتها وقدراتها في خدمة الاخوة الفلسطينيين من خلال التنسيق والتعاون الدائم بين الطرفين.
--(بترا)
را/اح
11/01/2024 16:55:16
MENAFN14012024000117011021ID1107718114
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