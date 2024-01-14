وزير الداخلية يبحث الأوضاع الجارية مع نظيره الفلسطيني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- بحث وزير الداخلية مازن الفراية في مقر الوزارة اليوم الخميس، مع وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح والوفد المرافق له سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين في كلا البلدين .

وقال الفراية‎ ‎ان هذا اللقاء "يأتي ونحن نشعر بالحزن والالم تجاه المأساة ‏الانسانية المستمرة في قطاع غزة والتي راح ضحيتها الكثير ‏من الشهداء أغلبهم من النساء والاطفال الابرياء وكذلك ‏الحال بشأن تزايد اعداد الجرحى والمصابين الذين نتمنى لهم ‏الشفاء العاجل".

وقال الفرايه ان التدمير الممنهج لكل مقومات ‏الحياة في غزة وبشكل مأساوي شكل صدمة للضمير العالمي الانساني ووجه ضربة للنظام العالمي و قيمه ومبادئه .

وأشار الى ان مواقف الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وخطابه السياسي والقانوني ‏والانساني وعبر كافة المنابر الاقليمية والدولية تؤكد التزام ‏الاردن الدائم حيال الوصول الى وقف للعدوان على الاراضي الفلسطينيه ورفض مبدأ التهجير ‏واتخاذ خطوات جدية تفضي الى اقامة الدولة الفلسطينية المتصلة والقابلة للحياة على حدود الرابع ‏من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لافتا إلى ان جهود الاردن كانت احد المحركات الرئيسية للرأي العام العالمي. ‏

وأضاف الفراية، "اننا في الأردن نسجل بكل تقدير حكمة القيادة ‏الفلسطينية في التعامل مع الاحداث الجارية ‏وسعيها الدائم نحو انهاء العدوان واحلال السلام ‏بما يكفل حفظ الارواح والممتلكات ومنع استمرار ‏القتل والدمار والمحافظة على مقومات ومقدرات ‏السلطة الوطنية الفلسطينية كنواة للدولة ‏الفلسطينية".‏

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واوضح ان المملكة وبالاضافة الى دورها ‏السياسي الذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني تولي جل عنايتها واهتمامها للبعد ‏الانساني حيث سعت ومنذ بدء الحرب الى تعزيز ‏المستشفى الميداني الاردني العامل في القطاع وتزويده ‏بالكوادر والمستلزمات الطبية اضافة الى فتح مستشفى ‏ميداني آخر في القطاع لمعالجة المصابين، وفتح مستشفى أخر في الضفة الغربية، وارسال المساعدات الاغاثية على اختلاف انواعها ‏للقطاع، حيث شكلت المساعدات ‏الاردنية نحو (25 بالمئة) من اجمالي المساعدات التي قدمت ‏للقطاع من كافة الدول الاخرى ‏.

من جانبه ثمن الوزير الفلسطيني زياد هب الريح المواقف العظيمة التي يقدمها الأردن للشعب الفلسطيني ودعمه المتواصل وتقديمه المساعدات لابناء الشعب الفلسطيني في كافة المجالات وجهوده الكبيرة لوقف العدوان الغاشم على اهلنا في غزة.

وأكد الوزير ان المواقف الاردنية تعكس العلاقات المتينة والطيبة بين القيادتين والشعبين الشقيقين ووحدة المواقف السياسية بينهما على الصعد كافة، لافتا إلى المكانة العالية التي يحظى بها الاردن في كافة المحافل الدولية والاقليمية.

واوضح ان قوات الاحتلال الاسرائيلي تمارس همجية وارهابا في غزة والضفة، مشيرا الى خطورة تداعيات ذلك على امن واستقرار الشعب الفلسطيني وتقويض اقامة الدولة القابلة للحياة وضرورة ايقاف هذه الحرب الهمجية على شعبنا الصامد واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لذلك.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره عدد من مدراء المديريات في كلتا الوزارتين عددا من القضايا الثنائية والاستفادة من الخبرات الاردنية في تطوير الهيئة الوطنية للامن السيبراني ومركز الاستجابة الموحد للطوارئ 911 .

واكد الفراية في نهاية اللقاء حرص المملكة على تقديم جميع أشكال المساعدة والدعم في مختلف المجالات التي تحتاجها وزارة الداخلية الفلسطينية، وحرص الوزارة المستمر على وضع خبراتها وقدراتها في خدمة الاخوة الفلسطينيين من خلال التنسيق والتعاون الدائم بين الطرفين.

--(بترا)

را/اح

11/01/2024 16:55:16