ولي العهد يرعى إطلاق منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني السنغافوري

MENAFN - Jordan News Agency)



ولي العهد: الأردن يطمح لأن يكون قوة صاعدة في المشهد التكنولوجي العالمي.

سنغافورة 11 كانون الثاني (بترا)- رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، إطلاق منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني السنغافوري، بحضور سمو الأميرة رجوة الحسين.

وأكد سمو ولي العهد أهمية توحيد مساعي البلدين في تحقيق التميز التكنولوجي، لافتا إلى دور المنتدى، الذي تعقده وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والسفارة الأردنية بسنغافورة بالتعاون مع اتحاد الأعمال السنغافوري وجمعية (SG Tech) السنغافورية، في هذا المجال.

وأوضح سموه أن الأردن يطمح لأن يكون قوة صاعدة في المشهد التكنولوجي العالمي، لافتا إلى أهمية التحول الرقمي وريادة الأعمال في تعزيز الإبداع وتحويل الأفكار إلى واقع.

وبين سمو ولي العهد أن التقارب بين المواهب التكنولوجية الأردنية والسنغافورية يعد جسرا يربط بين البلدين ويعزز أوجه التعاون من أجل المنفعة المتبادلة.

ودعا سموه، خلال إطلاق المنتدى، رجال الأعمال والخبراء والمديرين التنفيذيين إلى زيارة الأردن للاطلاع على قطاع تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال المليء بالطاقات والمواهب الأردنية.

وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة في كلمة له في المنتدى، إن الأردن يرفد القطاع التكنولوجي بعدد كبير من المواهب الشابة والمتعلمة والمتمكنة، وهذا ما تحرص العديد من الشركات العالمية على الاستفادة منه، خصوصا وأن المملكة تخرّج أكثر من 8000 طالب في التخصصات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات كل عام.

وأضاف الهناندة، إن الوزارة حريصة على استقطاب الشركات السنغافورية لبدء استثماراتهم في الأردن، مشيرا إلى أهمية برنامج (Jordan Source ) في مساعدة الشركات على الاستفادة من الإمكانات الاستثنائية للأردن كمركز عالمي لتكنولوجيا المعلومات.

وشارك في المنتدى ما يقارب 150 ممثلا لشركات ناشئة في سنغافورة وشركات متخصصة في التقنيات البيئية، وست شركات أردنية ناشئة تقدم دعما فنيا لشركات عالمية في قطاعات مثل الألعاب والتعليم الرقمي والصناعات الإبداعية.

واشتمل المنتدى على عروض تقديمية لشركات التكنولوجيا الأردنية البارزة، ونقاشات مثمرة تهدف إلى جلب الشركات العالمية إلى الأردن من خلال عرض القدرة التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمملكة، وقصص نجاح شركات أردنية ناشئة.

كما تضمن المنتدى عرضا تقديميا موسعا لبرنامج "جوردان سورس (JordanSource) الذي رعى سمو ولي العهد إطلاقه في عام 2021، للترويج للأردن كمركز عالمي للابتكار والاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي انعقاد المنتدى استمرارا لسلسلة الجولات الترويجية التي يجريها البرنامج الرامية إلى جلب الاستثمارات، حيث جرى خلاله بحث أوجه الشراكة مع الشركات السنغافورية وسبل التوسع في الشرق الأوسط عبر الأردن.

وجرى على هامش الحفل توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الدراسات المصرفية الأردني وأكاديمية التكنولوجيا المالية السنغافورية.

وحضر المنتدى وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفير الأردني في سنغافورة سامر النبر، ومدير مكتب سمو ولي العهد الدكتور زيد البقاعين.

--(بترا)

اح

11/01/2024 16:52:32