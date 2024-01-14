بلدية إربد تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع المنخفض الجوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 11 كانون الثاني (بترا)- أعلنت بلدية إربد الكبرى، حالة الطوارئ المتوسطة، للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.
وقال مدير الطوارئ في البلدية، المهندس منيف خريس، اليوم الخميس، إنه تم تخصيص قرابة 60 آلية مجهزة بالكامل وأكثر من 35 ماتور شفط للتعامل مع حالات ارتفاع منسوب المياه ومداهمتها لممتلكات المواطنين.
وأضاف أن البلدية جهيزت 4 مراكز إيواء تضم قرابة 20 سريراً تحسبا لأي حالة طارئة قد تواجه أي مواطن تنقطع به السبل.
ودعا المواطنين إلى التأكد من صلاحية غطاسات المياه للقاطنين في طوابق التسوية الأرضية، وعدم شبك مياه المجاري على شبكات تصريف مياه الأمطار، وإلقاء النفايات بشكل عشوائي.
وأكد خريس أن البلدية مستمرة بتقديم خدمات الطوارئ لبلدية بني عبيد المستحدثة، وأن جميع فرقها ستعمل في جميع مناطق البلدية الجديدة خلال المنخفض الجوي.
--(بترا)
م ق/م ف/
11/01/2024 16:29:48
MENAFN14012024000117011021ID1107718112
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