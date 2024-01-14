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بلدية إربد تعلن حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع المنخفض الجوي

1/14/2024 2:17:56 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 11 كانون الثاني (بترا)- أعلنت بلدية إربد الكبرى، حالة الطوارئ المتوسطة، للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.
وقال مدير الطوارئ في البلدية، المهندس منيف خريس، اليوم الخميس، إنه تم تخصيص قرابة 60 آلية مجهزة بالكامل وأكثر من 35 ماتور شفط للتعامل مع حالات ارتفاع منسوب المياه ومداهمتها لممتلكات المواطنين.
وأضاف أن البلدية جهيزت 4 مراكز إيواء تضم قرابة 20 سريراً تحسبا لأي حالة طارئة قد تواجه أي مواطن تنقطع به السبل.
ودعا المواطنين إلى التأكد من صلاحية غطاسات المياه للقاطنين في طوابق التسوية الأرضية، وعدم شبك مياه المجاري على شبكات تصريف مياه الأمطار، وإلقاء النفايات بشكل عشوائي.
وأكد خريس أن البلدية مستمرة بتقديم خدمات الطوارئ لبلدية بني عبيد المستحدثة، وأن جميع فرقها ستعمل في جميع مناطق البلدية الجديدة خلال المنخفض الجوي.
--(بترا)
م ق/م ف/
11/01/2024 16:29:48

MENAFN14012024000117011021ID1107718112

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