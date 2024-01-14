مالية النواب تناقش موازنة الاقتصادي والاجتماعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11كانون الثاني (بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس، برئاسة النائب نمر السليحات موازنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2024.

وقال السليحات في الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس موسى شتيوي، ومدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي، إن موازنة المجلس بلغت 975 ألف دينار بارتفاع 281 ألف مقارنة بإعادة تقدير 2023، فيما بلغت النفقات الجارية 613 ألف دينار بارتفاع 59 ألف دينار بسبب نمو الرواتب والشواغر.

وبين أن النفقات الرأسمالية، بلغت 362 ألف دينار بارتفاع 222 ألف دينار، لغايات شراء مبنى وفق نظام التأجير التمويلي لتخفيف عبء نفقات بند الإيجارات إضافة إلى كلف الدراسات.

من جانبه، قال شتيوي إن المجلس مكان للحوار الاجتماعي ويقدم الدراسات والاستشارات من خلال مجموعات تغطي جميع المؤسسات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والتي يتشكل منها المجلس.

وبين أن المجلس يعمل كهيئة استشارية للحكومة حول مختلف القضايا عبر مأسسة وإشراك جميع الأطراف وبيوت الخبرة للوصول إلى آراء توافقية وبما يساعد السلطتين التنفيذية والتشريعية في اتخاذ قرارات تراعي مصالح الجميع، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.

وأشار شتيوي إلى أبرز نشاطات وإنجازات المجلس التي تتمثل بعقد جلسات حوارية، وإعداد الدراسات المتعلقة بعدد من القضايا تشكل خطوطا عريضة لسياسات مؤسسات ووزارات.

بدورهم، أشاد النواب الحضور ناجح العدوان، عمر النبر، أسماء الرواحنة، محمد ابو صعيليك، وخالد البستنجي بدور المجلس باعتباره مؤسسة تقدم الخدمات الاستشارية للحكومة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، ويسهم في اتخاذ قرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

--(بترا)

ع س/م ف/اح

11/01/2024 16:14:45