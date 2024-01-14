78 بالمئة نسبة إنجاز مشاريع مجلس محافظة البلقاء العام الماضي

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السلط 11 كانون الثاني (بترا) أمجد العواملة- بلغت نسبة إنجاز المشاريع المدرجة ضمن موازنة مجلس محافظة البلقاء خلال العام الماضي، نحو 78 بالمئة، وبنسبة إنفاق بلغت 72 بالمئة في جميع القطاعات.

وقال رئيس المجلس ابراهيم العواملة لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن نسبة الإنجاز في مشاريع قطاعات الأشغال العامة بلغت 90 بالمئة، والتربية 66 بالمئة، والصحة 85 بالمئة، وقطاعات المياه، والزراعة، وزراعة وادي الأردن، والآثار، والأوقاف، وسلطة وادي الأردن، والتدريب المهني، 100 بالمئة، والتنمية الاجتماعية 86 بالمئة .

وبين أن ما تم إنفاقه على تنفيذ مشاريع قطاع الأشغال العامة بلغ مليون 768 ألف دينار، تضمنت أعمال صيانة الطرق الرئيسية والثانوية والقروية، وإنشاء وإعادة إنشاء للطرق الزراعية وشراء آليات وإنارة الطرق.

وبحسب العواملة، تم صرف مليون و190 ألف دينار في تنفيذ مشاريع في قطاع الصحة، و590 ألفا على مشاريع قطاعات التربية والتعليم، ومليون دينار على قطاع المياه، منها 800 ألف ديون سابقة، أما قطاع الزراعة فقد تم صرف 335 ألف دينار، وزراعة وادي الأردن 170 ألفا، والتنمية الاجتماعية 245 ألفا، والسياحة 37 ألفا، والآثار 40 ألفا، والشباب 449 ألفا، والأوقاف 160 ألفا، وسلطة وادي الاردن 390 ألفا، والتدريب المهني 50 ألفا، والثقافة 125 ألفا، والداخلية 244 ألفا، والبحوث الزراعية 20 ألف دينار .

وأشار العواملة إلى أن مجلس المحافظة، سيقوم بتنفيذ عدد من المشاريع العام الحالي، حيث تم تخصيص مبلغ مليون و25 ألف دينار في موازنة المجلس للعام 2024 لتنفيذ مشاريع فتح وتعبيد الطرق الرئيسية والثانوية والقروية والزراعية، و650 ألفا لإنشاء مدرسة الصوانية للبنين، و600 ألف لإنشاء مبنى متصرفية لواء دير علا، و440 ألفا لإنشاء مزرعة للطاقة الشمسية، و230 ألفا لصيانة وتنفيذ شبكات إنارة ضمن مناطق المحافظة، و400 ألف لإنشاء مركز صحي ماحص الشامل، و390 ألف دينار لإنشاء طرق زراعية وأعمال خلطات ساخنة وعبارات في سلطة وادي الاردن.

وتابع، "كما تم تخصيص مبلغ 380 ألف دينار لإنشاء صالة رياضية متعددة الأغراض في منطقة عيرا، و350 ألفا لإنشاء مركز شباب يرقا، و300 ألف لإعادة تأهيل مجمع سمو الأمير حسين بن عبدالله الرياضي، و300 ألف لإنشاء مركز ثقافي في محافظة البلقاء، و260 ألفا لإدامة الصيانة في مستشفى الشونة وشراء أجهزة طبية، و250 ألفا لإدامة الصيانة في مستشفى السلط الجديد وشراء أجهزة طبية، و250 ألفا لإنشاء قاعة اجتماعات عامة في لواء الشونة الجنوبية، و200 ألف لإنشاء مدرسة السحلولية الأساسية للبنين في عين الباشا، و155 ألف دينار لصيانة وتحديث وتوسعة مراكز صحية .

--(بترا)

أع/ف م/رق

11/01/2024 16:19:32