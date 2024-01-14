78 بالمئة نسبة إنجاز مشاريع مجلس محافظة البلقاء العام الماضي

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- Jordan News Agency)
السلط 11 كانون الثاني (بترا) أمجد العواملة- بلغت نسبة إنجاز المشاريع المدرجة ضمن موازنة مجلس محافظة البلقاء خلال العام الماضي، نحو 78 بالمئة، وبنسبة إنفاق بلغت 72 بالمئة في جميع القطاعات.
وقال رئيس المجلس ابراهيم العواملة لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن نسبة الإنجاز في مشاريع قطاعات الأشغال العامة بلغت 90 بالمئة، والتربية 66 بالمئة، والصحة 85 بالمئة، وقطاعات المياه، والزراعة، وزراعة وادي الأردن، والآثار، والأوقاف، وسلطة وادي الأردن، والتدريب المهني، 100 بالمئة، والتنمية الاجتماعية 86 بالمئة .
وبين أن ما تم إنفاقه على تنفيذ مشاريع قطاع الأشغال العامة بلغ مليون 768 ألف دينار، تضمنت أعمال صيانة الطرق الرئيسية والثانوية والقروية، وإنشاء وإعادة إنشاء للطرق الزراعية وشراء آليات وإنارة الطرق.
وبحسب العواملة، تم صرف مليون و190 ألف دينار في تنفيذ مشاريع في قطاع الصحة، و590 ألفا على مشاريع قطاعات التربية والتعليم، ومليون دينار على قطاع المياه، منها 800 ألف ديون سابقة، أما قطاع الزراعة فقد تم صرف 335 ألف دينار، وزراعة وادي الأردن 170 ألفا، والتنمية الاجتماعية 245 ألفا، والسياحة 37 ألفا، والآثار 40 ألفا، والشباب 449 ألفا، والأوقاف 160 ألفا، وسلطة وادي الاردن 390 ألفا، والتدريب المهني 50 ألفا، والثقافة 125 ألفا، والداخلية 244 ألفا، والبحوث الزراعية 20 ألف دينار .
وأشار العواملة إلى أن مجلس المحافظة، سيقوم بتنفيذ عدد من المشاريع العام الحالي، حيث تم تخصيص مبلغ مليون و25 ألف دينار في موازنة المجلس للعام 2024 لتنفيذ مشاريع فتح وتعبيد الطرق الرئيسية والثانوية والقروية والزراعية، و650 ألفا لإنشاء مدرسة الصوانية للبنين، و600 ألف لإنشاء مبنى متصرفية لواء دير علا، و440 ألفا لإنشاء مزرعة للطاقة الشمسية، و230 ألفا لصيانة وتنفيذ شبكات إنارة ضمن مناطق المحافظة، و400 ألف لإنشاء مركز صحي ماحص الشامل، و390 ألف دينار لإنشاء طرق زراعية وأعمال خلطات ساخنة وعبارات في سلطة وادي الاردن.
وتابع، "كما تم تخصيص مبلغ 380 ألف دينار لإنشاء صالة رياضية متعددة الأغراض في منطقة عيرا، و350 ألفا لإنشاء مركز شباب يرقا، و300 ألف لإعادة تأهيل مجمع سمو الأمير حسين بن عبدالله الرياضي، و300 ألف لإنشاء مركز ثقافي في محافظة البلقاء، و260 ألفا لإدامة الصيانة في مستشفى الشونة وشراء أجهزة طبية، و250 ألفا لإدامة الصيانة في مستشفى السلط الجديد وشراء أجهزة طبية، و250 ألفا لإنشاء قاعة اجتماعات عامة في لواء الشونة الجنوبية، و200 ألف لإنشاء مدرسة السحلولية الأساسية للبنين في عين الباشا، و155 ألف دينار لصيانة وتحديث وتوسعة مراكز صحية .
--(بترا)
أع/ف م/رق
11/01/2024 16:19:32
MENAFN14012024000117011021ID1107718110
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