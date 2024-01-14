مدمنون في غفلة من رَقابة الأهل.. الوطني للصِّحة النَّفسية يأخذ على عاتقه إنقاذ ضحايا مخدرات

MENAFN - Jordan News Agency)



عمَّان 11 كانون الثَّاني (بترا) إيمان المومني وبركات الزيود - ما أن تطأ قدماك المركز الوطني للصِّحة النَّفسية التَّابع لوزارة الصِّحة في محافظة البلقاء المتاخمة للعاصمة عمَّان، حتى تلاحظ معاناة أسر وقع أحد أبنائها في غفلة من الرَقابة ضحية للمؤثرات العقلية والمخدرات لكنها ترى في هذا المركز الأمل الوحيد بعودتهم بعد رحلة علاج تستمر نحو 90 يومًا وقد تخلصت أبدانهم وعقولهم من هذه السموم.

في هذا المركز الذي تأسس قبل 36 عاما وهو الأول من نوعه في المنطقة، يكرس 80 طبيبًا مقيمًا و37 أخصائيًا و3 استشاريين و253 ممرضا وممرضة خبراتهم العلمية الطويلة لإنقاذ من تورطوا عن جهل أو غواية في شرَك المخدرات ويعملون بجد كي يكون الاردن نقياً تماما من هذا الوباء.

وكي تنجح هذه المهمة الحساسة أحاطت وزارة الصحة المركز بمنظومة رقابية متشددة التزاما بالأخلاقيات الطبية وحفاظا على خصوصية وسمعة الخاضعين للعلاج وعدم انتهاكها ليمارسوا حياتهم بعد إنهاء العلاج بشكل طبيعي دون إحساس بالعزلة ويعود لمجتمعه مواطنا صالحا ومنتجا. ومن أجل هذا المبدأ الأخلاقي التزمت وكالة الأنباء الاردنية (بترا) بعدم إجراء مقابلات مع الضَّحايا أو تصوير مرافق المستشفى واكتفت بالحديث مع المسؤولين والأخصائيين.

خلال العام الماضي أدخل في قسم تأهيل المدمنين 537 شخصًا من ضمنهم أشخاص من جنسيات غير أردنية، يقول اختصاصي الطب النفسي ومدير مستشفى المركز الوطني للصِّحة النفسية بوزارة الصحة الدكتور حسن مرعي السُّخني، لكن يجب التفريق بين أعداد الخاضعين للعلاج من الأدمان وبين مراجعي المستشفى على خلفية أمراض نفسية أخرى والذين بلغ عددهم 82 ألف مراجع العام الماضي، مشيرا الى أنه لا وجه للمقارنة إذا كنا نتحدث عن عدد محدود جدا من المدمنين لكننا مع ذلك نولي أهمية كبيرة لمشكلة الإدمان رغم محدوديتها.

وأشار الى حرص وزارة الصحة على ديمومة تحسين وتطوير الخدمات المقدَّمة في المستشفى لتغيير الصورة النمطية عن المرض النفسي وتشجيع الناس على مراجعة المستشفى بغض النظر عن السبب، مؤكدا أهمية محاربة الوصمة الاجتماعية ضد المرض النفسي وضرورة مساهمة وسائل الإعلام في ذلك.

إن المركز الوطني للصِّحة النفسية هو احد المنشآت الحيوية والهامة في وزارة الصحة ويقدم خدمات الصحة النفسية العلاجية المجانية لمدمني المؤثرات العقلية وبشكل سري وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، يقول الدكتور السخني، مشيرا الى ان هناك نقلة نوعية في جودة خدمات الصحة النفسية المقدمة سواء الطبية أو التمريضية أو الخدمات الفندقية وتمَّ تزويد المستشفى بأجهزة حديثة بالإضافة الى اعتماد أدوية حديثة ومتطورة تستخدم حالياً في الدول المتقدمة لعلاج الأمراض النفسية.

وأوضح السخني أنَّه يتم تشخيص ودراسة الوضع الصحي للمدمن من قبل الأطباء والمرشدين الاجتماعيين والنفسيين وتقديم العناية اللازمة له بموجب خطة علاجية، بالإضافة إلى برامج إعادة التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي، ودعم المدمنين وأسرهم نفسيًا، وبما يساعدهم على التعافي والتأقلم مع المشاكل الناجمة عن الإدمان، لافتا الى إعداد برامج توعوية للحد من آفة المخدرات من خلال محاضرات في المدارس والجامعات، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل التوعوية حول مخاطر الإدمان وكيفية الوقاية منه وكيفية التعامل مع المدمنين.

أخصائية العلاج النفسي السلوكي الدكتورة أمل الكردي تؤكد أن التحدي الاكبر في عصرنا الحاضر هو قدرة الاهل على حماية ابنائهم من المواد المخدرة في ظل التسارع بتقنيات التواصل الاجتماعي، لافتة الى أن أهم سبل الحماية والوقاية من الوقوع في شرَك المخدرات تنشئة الابناء ضمن جو أسري منسجم، ونسج خيوط الثقة بين الآباء والابناء منذ مراحل الطفولة المبكرة، وتشجيع الابناء على ممارسة نشاطات بدنية وفكرية تشغل وقتهم بما هو مفيد، مع التركيز على الوازع الديني والمنظومة الأخلاقية وبنائها بعمق لديهم.

ومما لا شك فيه، تقول الكردي، ان هناك عوامل كثيرة تساهم في مشكلة الإدمان مثل التفكك الاسري وصحبة السوء والقدوة السيئة من طرف احد الوالدين، تقول الكردي، مشيرة الى أن أول خطوة بالعلاج هي العلاج النفسي السلوكي ثم العلاج الدوائي.

استاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية الدكتور رعد التل، يشير الى أن الإدمان يؤثر سلبا وبشكل ملحوظ على القدرة العقلية والجسدية والإنتاجية للمتعاطي، عدا عن أنه يضغط على نظام الرعاية الصحية العامة ويزيد من اضطراب العلاقات الاجتماعية واستقرار المجتمعات، لافتا الى أن كل ذلك يضيف عبئا على الجهات الأمنية والقضائية لمتابعة وملاحقة مسببات ومصادر هذه المشكلة.

وتشير الأرقام الرَّسمية الصَّادرة عن مديرية الأمن العام إلى ارتفاع نسبي بالجرائم الناجمة عن إدمان المخدرات بعد انعدام الأمن في عدد من دول الجوار الأمر وهو ما اضطر الأردن لتصعيد الحرب ضدَّ المخدرات ومهاجمة أوكار المهربين وعدم انتظارهم على الحدود.

وأصبح تجار المخدرات يدافعون عن تجارتهم بقوة بشتى أنواع السلاح وهو ما أسفر عن استشهاد 17 جنديًا أردنيًا من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات وقوات حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في رحلة الحرب والمواجهة مع المخدرات خلال العقود الأخيرة.

--(بترا)

ا م/ ب ص / اح

11/01/2024 16:08:46