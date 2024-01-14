قصف إسرائيلي يودي بحياة لبنانييْن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 11 كانون الثاني (بترا)- أودى قصف إسرايئلي على بلدة حانين جنوب لبنان، اليوم الخميس، بحياة لبنانييْن من عناصر الدفاع المدني، ضمن الهجمات المتبادلة بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني.
وقال مصدر أمني لبناني، "شنت مسيرة اسرائيلية غارة على بلدة حانين، بالتزامن مع قصف مدفعي طال أطراف عيترون، وثلاث غارات على أطراف بلدتي طيرحرفا و شيحين".
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي"أن الاولوية يجب أن تكون لوقف الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان والخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية".
وبحسب بيان للحكومة اللبنانية، أبلغ ميقاتي الموقف إلى مبعوث الرئيس الاميركي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين خلال اجتماعهما في مقر رئاسة الحكومة.
وقال ميقاتي" إننا نريد السلم والاستقرار عبر الالتزام بالقرارات الدولية".
بدوره، شدد الموفد الأميركي على ضرورة العمل على تهدئة الوضع في جنوب لبنان.
--(بترا)
ف ج /ف م/رق
11/01/2024 15:50:21
MENAFN14012024000117011021ID1107718108
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