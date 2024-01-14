قصف إسرائيلي يودي بحياة لبنانييْن

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 11 كانون الثاني (بترا)- أودى قصف إسرايئلي على بلدة حانين جنوب لبنان، اليوم الخميس، بحياة لبنانييْن من عناصر الدفاع المدني، ضمن الهجمات المتبادلة بين جيش الاحتلال وحزب الله اللبناني.

وقال مصدر أمني لبناني، "شنت مسيرة اسرائيلية غارة على بلدة حانين، بالتزامن مع قصف مدفعي طال أطراف عيترون، وثلاث غارات على أطراف بلدتي طيرحرفا و شيحين".

من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي"أن الاولوية يجب أن تكون لوقف الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان والخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية".

وبحسب بيان للحكومة اللبنانية، أبلغ ميقاتي الموقف إلى مبعوث الرئيس الاميركي الخاص لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين خلال اجتماعهما في مقر رئاسة الحكومة.

وقال ميقاتي" إننا نريد السلم والاستقرار عبر الالتزام بالقرارات الدولية".

بدوره، شدد الموفد الأميركي على ضرورة العمل على تهدئة الوضع في جنوب لبنان.

--(بترا)

ف ج /ف م/رق

11/01/2024 15:50:21