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موسكو: الولايات المتحدة تضغط على دول أوروبا لمصادرة الأصول الروسية

1/14/2024 2:17:51 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 11 كانون الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأميركية، تحاول الضغط على دول الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول الروسية، مبينا أن أصول بلاده موجودة في أوروبا.
وأضاف بيسكوف خلال مؤتمر صحفي "على الأرجح تحاول أمريكا الضغط على الأوروبيين، وهذا وضع متناقض، لأن معظم أصول روسيا موجودة في أوروبا، وليس في أميركا".
--(بنرا)
س ح
11/01/2024 15:22:42

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