موسكو: الولايات المتحدة تضغط على دول أوروبا لمصادرة الأصول الروسية

موسكو: الولايات المتحدة تضغط على دول أوروبا لمصادرة الأصول الروسية
التاريخ
1/14/2024 2:17:51 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 11 كانون الثاني (بترا)- قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأميركية، تحاول الضغط على دول الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأصول الروسية، مبينا أن أصول بلاده موجودة في أوروبا.
وأضاف بيسكوف خلال مؤتمر صحفي "على الأرجح تحاول أمريكا الضغط على الأوروبيين، وهذا وضع متناقض، لأن معظم أصول روسيا موجودة في أوروبا، وليس في أميركا".
--(بنرا)
س ح
11/01/2024 15:22:42
MENAFN14012024000117011021ID1107718107
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.