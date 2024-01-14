تشكيل اتحاد مؤقت لرياضة القوس والنشاب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- وافقت اللجنة الأولمبية الأردنية، على تأسيس اتحاد مؤقت للقوس والنشاب.

وأعلن مجلس إدارة اللجنة، عن تشكيل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وهم: لارا عبدالهادي، وأريج الهناندة، ورائد نغوي، وعثمان الجندي، وكريم البديري.

وسيعقد الاتحاد المؤقت جلسته الأولى السبت المقبل، لتوزيع المناصب الإدارية، ووضع خطة العمل للمراحل المقبلة.

--(بترا)

خ خ/م ف/رق

11/01/2024 15:16:22