تشكيل اتحاد مؤقت لرياضة القوس والنشاب

تشكيل اتحاد مؤقت لرياضة القوس والنشاب
التاريخ
1/14/2024 2:17:51 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الثاني (بترا)- وافقت اللجنة الأولمبية الأردنية، على تأسيس اتحاد مؤقت للقوس والنشاب.
وأعلن مجلس إدارة اللجنة، عن تشكيل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وهم: لارا عبدالهادي، وأريج الهناندة، ورائد نغوي، وعثمان الجندي، وكريم البديري.
وسيعقد الاتحاد المؤقت جلسته الأولى السبت المقبل، لتوزيع المناصب الإدارية، ووضع خطة العمل للمراحل المقبلة.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
11/01/2024 15:16:22
MENAFN14012024000117011021ID1107718106
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.