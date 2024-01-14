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تشكيل اتحاد مؤقت لرياضة القوس والنشاب

1/14/2024 2:17:51 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- وافقت اللجنة الأولمبية الأردنية، على تأسيس اتحاد مؤقت للقوس والنشاب.
وأعلن مجلس إدارة اللجنة، عن تشكيل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وهم: لارا عبدالهادي، وأريج الهناندة، ورائد نغوي، وعثمان الجندي، وكريم البديري.
وسيعقد الاتحاد المؤقت جلسته الأولى السبت المقبل، لتوزيع المناصب الإدارية، ووضع خطة العمل للمراحل المقبلة.
--(بترا)
خ خ/م ف/رق
11/01/2024 15:16:22

MENAFN14012024000117011021ID1107718106

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