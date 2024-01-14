الوحدات يتعاقد مع اللاعب القزعة
التاريخ
1/14/2024 2:17:51 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الثاني (بترا)- تعاقد نادي الوحدات، مع اللاعب شوقي القزعة، للعب في صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.
وأعلن الوحدات، عن توقيع القزعة اليوم الخميس رسميا على كشوفات النادي، بانتظار ظهوره مع الفريق خلال منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين الشهر المقبل.
وكان القزعة لعب خلال مرحلة الذهاب من الدوري مع فريق نادي شباب الأردن، قبل أن يغادره لإنتهاء عقده مع النادي.
--(بترا)
خ خ/ف م/رق
11/01/2024 15:08:43
MENAFN14012024000117011021ID1107718105
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