الوحدات يتعاقد مع اللاعب القزعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- تعاقد نادي الوحدات، مع اللاعب شوقي القزعة، للعب في صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن الوحدات، عن توقيع القزعة اليوم الخميس رسميا على كشوفات النادي، بانتظار ظهوره مع الفريق خلال منافسات مرحلة الإياب من دوري المحترفين الشهر المقبل.

وكان القزعة لعب خلال مرحلة الذهاب من الدوري مع فريق نادي شباب الأردن، قبل أن يغادره لإنتهاء عقده مع النادي.

--(بترا)

خ خ/ف م/رق

11/01/2024 15:08:43