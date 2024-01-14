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المبيضين: متحف الطوابع البريدية يحكي المراحل التاريخية للدولة الأردنية

1/14/2024 2:17:50 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، إن متحف الطوابع البريدية، يحكي المراحل التاريخية التي مرت بها الدولة الأردنية، ويجب الحفاظ عليه وإظهاره للجمهور، لإبراز الإنجازات التي حدثت في المملكة، وتاريخ المناسبات الوطنية والأحداث، واعتماد الطوابع كمرجع للتدقيق في الأحداث.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم الخميس، لشركة البريد الأردني، يرافقه مدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي رهام المصري.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، بحضور مدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب، إن الشركة تعمل من خلال الطوابع التذكارية على توثيق المراحل التي مرت بها البلاد منذ التأسيس ولغاية الآن، مشيرا إلى أن الشركة مستعدة للتعاون مع مركز التوثيق الملكي في مجالات تخدم عملية التوثيق في المملكة.
--(بترا)
غ ح/م ف/رق
11/01/2024 15:06:41

MENAFN14012024000117011021ID1107718104

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