المبيضين: متحف الطوابع البريدية يحكي المراحل التاريخية للدولة الأردنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الثاني (بترا)- قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين، إن متحف الطوابع البريدية، يحكي المراحل التاريخية التي مرت بها الدولة الأردنية، ويجب الحفاظ عليه وإظهاره للجمهور، لإبراز الإنجازات التي حدثت في المملكة، وتاريخ المناسبات الوطنية والأحداث، واعتماد الطوابع كمرجع للتدقيق في الأحداث.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم الخميس، لشركة البريد الأردني، يرافقه مدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي رهام المصري.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، بحضور مدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب، إن الشركة تعمل من خلال الطوابع التذكارية على توثيق المراحل التي مرت بها البلاد منذ التأسيس ولغاية الآن، مشيرا إلى أن الشركة مستعدة للتعاون مع مركز التوثيق الملكي في مجالات تخدم عملية التوثيق في المملكة.
--(بترا)
غ ح/م ف/رق
11/01/2024 15:06:41
MENAFN14012024000117011021ID1107718104
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