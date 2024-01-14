مالية النواب تناقش موازنة الأعلى لذوي الإعاقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة لعام 2024.

وأشاد السليحات، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها المجلس برئاسة سمو الأمير مرعد بن زيد.

وبين خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس مهند العزة، وعدد من موظفي المجلس والمدير العام للموزانة العامة مجدي الشريقي، أن موازنة المجلس بلغت نحو 5 مليون دينار، بارتفاع بلغ 919 ألفا، مقارنة بإعادة تقدير 2023، حيث بلغت النفقات الجارية نحو 2 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية، أشار السليحات إلى أنها بلغت 3 ملايين دينار، بارتفاع قُدر بـ700 ألف دينار، وذلك لتمكين المجلس من تنفيذ خطته الاستراتيجية.

من جهته، قال العزة إن المجلس يعتبر المظلة الرئيسة والقانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، ويسعى إلى تعزيز منظومة العيش المستقل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

وبين أنه وبحسب دراسة أجريت عام 2015، بلغت الأرقام الرسمية للأشخاص ذوي الإعاقة حوالي مليون و250 ألفا، وأن ما نسبته 11.2 بالمئة ضمن الفئة العمرية فوق 5 أعوام، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تنسجم مع تقارير منظمة الصحة العالمية.

من جانبهم، أكد النواب، ناجح العدوان، وعمر النبر، ومحمد شطناوي، ومحمد أبو صعيليك، دور المجلس في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم كافة الخدمات والرعاية لهم.

--(بترا)

ع س/رق

11/01/2024 15:03:21