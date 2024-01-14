المالية النيابية تناقش موازنتي دائرتي قاضي القضاة والإفتاء العام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني(بترا)- ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، موازنتي دائرتي الإفتاء العام وقاضي القضاة برئاسة رئيس اللجنة الدكتور نمر السليحات، في إطار مناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2024.

وقال رئيس اللجنة، إن موازنة دائرة الإفتاء العام، بلغت نحو 3.5 مليون دينار بارتفاع 753 الف دينار مقارنة مع إعادة تقدير 2023، بنفقات جارية بلغت نحو 3.2 مليون دينار بارتفاع 453 الف دينار، في معظمها نمو في الرواتب وتعبئة الشواغر، والمتبقي نفقات تشغيلية وتخص المبنى المستأجر.

كما بلغت النفقات الرأسمالية، 300 الف دينار، وهي مخصصات جديدة منذ سنوات وخاصة بالإفتاء.

وتساءل رئيس اللجنة عن نشاط الدائرة ولا سيما الإفتاء العام، والمفتي والمنهج والتأهيل والتدريب، ومجلس الإفتاء، البحوث والدراسات، وعدد الكوادر وكفايتها.

من جهته قال مفتي المملكة، الدكتور أحمد الحسنات، إن الدائرة أصدرت 225 ألف فتوى، وتضم 36 باحثا شرعيا، وبلغ عدد المفتين 45.

ولفت إلى أن كل فتوة تحتاج لدراسة معمقة ووقت طويل، فيما موازنة الدائرة متواضعة جدًا، والزيادة التي جاءت بسيطة لا تغطي التطور الذي لحق بالإفتاء، فأغلب المعاملات رقمية والمراسلات إلكترونية للتسهيل على الموطنيين بالحصول على الفتوى.

وأضاف إن أغلب الموازنة تذهب للرواتب والإيجارات، مطالبًا بنقل مباني الدائرة من الإيجارات إلى مباني مستملكة، مشيرا إلى الموافقة على استئجار مبنى جديد للدائرة لأن المبنى الحالي لا يليق بها، داعيًا الى مساواة المفتي بالقاضي الشرعي؛ نظرًا لتشابه طبيعة العمل بينهما في أغلب الحالات.

وبين أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عممت بعدم الفتاوى بخصوص المسائل العامة والطلاق، وفيما يتعلق بالقضايا داخل المسجد يجيب عليها الأمة والخطباء، ولكن القضايا خارج المسجد من اختصاص الافتاء العام، مشيرًا إلى أن الرد عبر الهاتف للإجابة على استفسارات المواطنين يمتاز بسرعة الاستجابة، وأن مرحلة الذروة تأتي في شهر رمضان حيث تجيب دائرة الفتاء العام على 17 الف سؤال في اليوم خلال شهر رمضان.

وحول مناقشة موازنة دائرة قاضي القضاة، قال رئيس اللجنة، نقدر جهودكم في القضاء الشرعي وإرساء تكاملية المنهج الإسلامي المعالج لمناحي الحياة كافة.

وأشار إلى أن موازنة الدائرة بلغت نحو 32.4 مليون دينار بارتفاع نحو 3.3 مليون دينار مقارنة مع إعادة تقدير 2023، بنفقات جارية بلغت نحو 31.4 مليون دينار بارتفاع نحو 3.3 مليون دينار، ونفقات رأسمالية، بلغت نحو مليون دينار بانخفاض 25 ألفا مقارنة مع 2023.

وتساءل رئيس اللجنة عن المشاريع، والخدمات الرقمية، والتوزيع الجغرافي، والخدمات اللوجستية للقضاة والتقاضي، والقضايا والاحصائيات.

من جهته قال قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، إن الدائرة لها أهداف استراتيجية ومحاور حوكمة ورقمنة والعديد من المشاريع الرئيسة في التحول الرقمي،مشيرا إلى أن أبرز ما قدمته الدائرة هو إعادة هندسة نحو 90 بالمئة من الخدمات التي تقدمها الدائرة في المحاكم الشرعية، والانتهاء من تطوير 73 خدمة إلكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أطلق منها 45 بالمئة في مرحلتها التجريبية، وجار العمل على إطلاق بقية الخدمات مطلع العام 2024.

وأضاف إن أنظمة الدائرة ربطت مع حوالي 18 شريك خدمة من القطاع العام لتسهيل وتقديم الخدمات الإلكترونية وتبادل المعلومات بما يتواءم مع خطة التحول الرقمي الحكومي، وإتاحة الدفع الإلكروني في المحاكم كافة ، بما نسبته 99 بالمئة، وجار العمل على تفعيل العمل بالدفع من خلال المحافظ الإلكترونية، والتوسع في خدمة بطاقات الأسرة.

ولفت إلى أن نسبة المستفيدين من الخدمة على مستوى المحاكم التنفيذية من بطاقات الأسرة بلغت 99 بالمئة خلال العام 2023، وتطبيق 8 أنظمة إلكترونية في 54 محكمة شرعية، وبلغت نسبة الجاهزية في المحاكم 98 بالمئة، انتهت من تحديث 95 بالمئة من الأجهزة والطابعات والبنية التحتية في المحاكم كافة، وربط سرعة الاتصال بين المحاكم وتوفير خطوط اتصال بديلة لضمان ديمومة العمل، وتطبيق نظام مراقبة الدوام من خلال بصمة الوجه في المحاكم الشرعية كافة.

ودعا النواب أسماء الرواحنة، ناجح العدوان، عمر النبر، محمد شطناوي، نضال حياري، محمد أبو صعليك، ضرار الحراسيس، إلى أن يكون الخطباء في المساجد مؤهلين من حملة الشهادات ذات الاختصاص، وتوعية المجتمع بخطورة ارتفاع نسب الطلاق.

--(بترا)

أ ر/ف ج

11/01/2024 14:52:15