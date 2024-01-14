Sunday, 14 January 2024 04:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

1/14/2024 2:17:47 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 11 كانون الثاني (بترا)- استشهد فلسطيني (37 عاما)، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد محاصرة منزله في بلدة جبع جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وكانت وحدات خاصة إسرائيلية حاصرت منزلا، بمساندة قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فيما اعتلى القناصة أسطح المنازل، وسط إندلاع مواجهات.
--(بترا)
م ف/ م ف/رق
11/01/2024 14:38:02

MENAFN14012024000117011021ID1107718100

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث