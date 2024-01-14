استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 11 كانون الثاني (بترا)- استشهد فلسطيني (37 عاما)، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد محاصرة منزله في بلدة جبع جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وكانت وحدات خاصة إسرائيلية حاصرت منزلا، بمساندة قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فيما اعتلى القناصة أسطح المنازل، وسط إندلاع مواجهات.

--(بترا)

م ف/ م ف/رق

11/01/2024 14:38:02