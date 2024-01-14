استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين
التاريخ
1/14/2024 2:17:47 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 11 كانون الثاني (بترا)- استشهد فلسطيني (37 عاما)، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد محاصرة منزله في بلدة جبع جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
وكانت وحدات خاصة إسرائيلية حاصرت منزلا، بمساندة قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فيما اعتلى القناصة أسطح المنازل، وسط إندلاع مواجهات.
--(بترا)
م ف/ م ف/رق
11/01/2024 14:38:02
MENAFN14012024000117011021ID1107718100
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