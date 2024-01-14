رئيس ديوان المحاسبة يبحث ونظيره السعودي سبل تعزيز التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- بحث رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، والوفد المرافق له، مع رئيس الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في الرياض، سُبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، والاطلاع على تجربة الديوان العام للمحاسبة.

وبحسب بيان لديوان المحاسبة اليوم الخميس، استعرض الحمادين خلال اللقاء الرؤية المستقبلية لعمل ديوان المحاسبة وأفضل الممارسات الرقابية المتّبعة، وحرصه على تعزيز التعاون القائم بين الجهازين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين عام 2018، لتوسيع نطاق التعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والارتقاء بآلية عمل الديوان من خلال تبادل الخبرات، ورفع كفاءة الأداء وتطوير قدرات الكوادر في كلا الجهازين.

--(بترا)

رش/م ف/رق

11/01/2024 14:31:22