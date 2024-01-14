Sunday, 14 January 2024 04:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس ديوان المحاسبة يبحث ونظيره السعودي سبل تعزيز التعاون

1/14/2024 2:17:46 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- بحث رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، والوفد المرافق له، مع رئيس الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في الرياض، سُبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، والاطلاع على تجربة الديوان العام للمحاسبة.
وبحسب بيان لديوان المحاسبة اليوم الخميس، استعرض الحمادين خلال اللقاء الرؤية المستقبلية لعمل ديوان المحاسبة وأفضل الممارسات الرقابية المتّبعة، وحرصه على تعزيز التعاون القائم بين الجهازين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين عام 2018، لتوسيع نطاق التعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والارتقاء بآلية عمل الديوان من خلال تبادل الخبرات، ورفع كفاءة الأداء وتطوير قدرات الكوادر في كلا الجهازين.
--(بترا)
رش/م ف/رق
11/01/2024 14:31:22

MENAFN14012024000117011021ID1107718099

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث