رئيس ديوان المحاسبة يبحث ونظيره السعودي سبل تعزيز التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الثاني (بترا)- بحث رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، والوفد المرافق له، مع رئيس الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية، الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في الرياض، سُبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، والاطلاع على تجربة الديوان العام للمحاسبة.
وبحسب بيان لديوان المحاسبة اليوم الخميس، استعرض الحمادين خلال اللقاء الرؤية المستقبلية لعمل ديوان المحاسبة وأفضل الممارسات الرقابية المتّبعة، وحرصه على تعزيز التعاون القائم بين الجهازين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين عام 2018، لتوسيع نطاق التعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والارتقاء بآلية عمل الديوان من خلال تبادل الخبرات، ورفع كفاءة الأداء وتطوير قدرات الكوادر في كلا الجهازين.
--(بترا)
رش/م ف/رق
11/01/2024 14:31:22
MENAFN14012024000117011021ID1107718099
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