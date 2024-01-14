41 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
التاريخ
1/14/2024 2:17:32 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الثاني (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الخميس، 41 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.30 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 48.20 و36.50 دينار التوالي.
في حين بلغ سعر المعدن الأصفر بالسوق العالمية حتى ظهر اليوم، 2025 دولارا للاونصة الواحدة.
--(بترا)
س ص/م ف/رق
11/01/2024 14:19:00
MENAFN14012024000117011021ID1107718097
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