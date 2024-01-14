مستوطنون متطرفون يجرفون أراضي الفلسطينيين في الخليل

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 11 كانون الثاني (بترا)- جرف مستوطنون متطرفون إسرائيليون، اليوم الخميس، مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين في مسافر يطا الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي مسافر يطا نضال يونس في بيان، إن مجموعة من المستوطنين المتطرفين ترافقها آليات ثقيلة، شرعت بتنفيذ أعمال حفر وتجريف واسعة في أراضي المواطنين الفلسطينيين بالقرب من سدة الثغلة بمسافر يطا، والتي تعود ملكيتها لعدد من العائلات، تمهيدا للاستيلاء عليها.

وأوضح أن هذه الأعمال تهدف إلى بناء مزارع للمستعمرين، وتوسيع البؤرة الاستعمارية "تسخار مان"، والتي أقيمت على أراضي الفلسطينيين عام 2020، ضمن مخطط استعماري شرع بتنفيذه منذ أكثر من شهرين بعد السابع من شهر تشرين الأول الماضي.

وأشار إلى أن هذا المخطط يتضمن شق طريق استعماري واستيطاني على أراضي الفلسطينيين في المسافر، يبدأ من مستعمرة "أفيجال"، وصولا إلى مستعمرة "ماعون" بطول حوالي 12 كم، لربط المستعمرتين ببعضهما، ما يعني السيطرة على حوالي 13 ألف دونم من الأراضي.

ونبه إلى أن ذلك يعني عزل منطقة مسفرة يطا عما يعرف بشفا يطا شرقا، لتصبح بذلك محاصرة بالكامل، ويسهل الاستيلاء عليها كما يحدث الآن، بالإضافة إلى خنق التجمعات السكانية في تلك المناطق، والتضييق عليها.

--(بترا)

م ف/ ف ج

11/01/2024 13:52:32