مستوطنون متطرفون يجرفون أراضي الفلسطينيين في الخليل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 11 كانون الثاني (بترا)- جرف مستوطنون متطرفون إسرائيليون، اليوم الخميس، مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين في مسافر يطا الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس مجلس قروي مسافر يطا نضال يونس في بيان، إن مجموعة من المستوطنين المتطرفين ترافقها آليات ثقيلة، شرعت بتنفيذ أعمال حفر وتجريف واسعة في أراضي المواطنين الفلسطينيين بالقرب من سدة الثغلة بمسافر يطا، والتي تعود ملكيتها لعدد من العائلات، تمهيدا للاستيلاء عليها.
وأوضح أن هذه الأعمال تهدف إلى بناء مزارع للمستعمرين، وتوسيع البؤرة الاستعمارية "تسخار مان"، والتي أقيمت على أراضي الفلسطينيين عام 2020، ضمن مخطط استعماري شرع بتنفيذه منذ أكثر من شهرين بعد السابع من شهر تشرين الأول الماضي.
وأشار إلى أن هذا المخطط يتضمن شق طريق استعماري واستيطاني على أراضي الفلسطينيين في المسافر، يبدأ من مستعمرة "أفيجال"، وصولا إلى مستعمرة "ماعون" بطول حوالي 12 كم، لربط المستعمرتين ببعضهما، ما يعني السيطرة على حوالي 13 ألف دونم من الأراضي.
ونبه إلى أن ذلك يعني عزل منطقة مسفرة يطا عما يعرف بشفا يطا شرقا، لتصبح بذلك محاصرة بالكامل، ويسهل الاستيلاء عليها كما يحدث الآن، بالإضافة إلى خنق التجمعات السكانية في تلك المناطق، والتضييق عليها.
--(بترا)
م ف/ ف ج
11/01/2024 13:52:32
MENAFN14012024000117011021ID1107718094
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