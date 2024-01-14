Sunday, 14 January 2024 03:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مذكرة تفاهم بين صناعة الأردن وعمان والمهندسين العسكريين المتقاعدين

1/14/2024 2:17:23 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني(بترا)-وقعت غرفتا صناعة الأردن وعمان وجمعية المهندسين العسكريين المتقاعدين التعاونية، مذكرة تفاهم لخدمة القطاع الصناعي والمتقاعدين، ومأسسة العلاقة بينهما.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير في بيان صحفي اليوم الخميس، أهمية تعزيز العلاقات، والتعاون بين الطرفين بما يسهم في خدمة الشركات الصناعية، وتوفير الخدمات الاستشارية والتدريبية لهم، بالإضافة إلى ربطهم مع الطلبة من كليات الهندسة في مجالات مشاريع التخرج.
وحسب البيان، أوضح الجغبير أن المذكرة تتضمن التعاون في توجيه طلبة كليات الهندسة في مجال أبحاث التخرج، وتوجيه أهداف مشاريع الطلبة، وأبحاثهم لمحاولة حل المشاكل الصناعية، بالإضافة إلى ورشات توعوية وتدريب في مجالات الصناعة والإدارة، والتواصل مع المصانع الأردنية لمعرفة المشاكل الفنية والإدارية، والعمل على استقطاب فرص عمل محلية وإقليمية للمهندسين العسكريين المتقاعدين.
من جهته، أشار رئيس جمعية المهندسين العسكريين المتقاعدين المهندس محمد الرفاعي إلى أن الجمعية ستعقد ورشات ومحاضرات تدريبية متخصصة من خلال معهد (إيجابي)؛ الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان في المجالات الفنية للقطاع الصناعي، وتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة، وتقديم واقتراح الحلول التقنية للمشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي.
--(بترا)
س ص/ ف ج
11/01/2024 13:43:24

MENAFN14012024000117011021ID1107718091

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث