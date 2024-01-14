مذكرة تفاهم بين صناعة الأردن وعمان والمهندسين العسكريين المتقاعدين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني(بترا)-وقعت غرفتا صناعة الأردن وعمان وجمعية المهندسين العسكريين المتقاعدين التعاونية، مذكرة تفاهم لخدمة القطاع الصناعي والمتقاعدين، ومأسسة العلاقة بينهما.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير في بيان صحفي اليوم الخميس، أهمية تعزيز العلاقات، والتعاون بين الطرفين بما يسهم في خدمة الشركات الصناعية، وتوفير الخدمات الاستشارية والتدريبية لهم، بالإضافة إلى ربطهم مع الطلبة من كليات الهندسة في مجالات مشاريع التخرج.

وحسب البيان، أوضح الجغبير أن المذكرة تتضمن التعاون في توجيه طلبة كليات الهندسة في مجال أبحاث التخرج، وتوجيه أهداف مشاريع الطلبة، وأبحاثهم لمحاولة حل المشاكل الصناعية، بالإضافة إلى ورشات توعوية وتدريب في مجالات الصناعة والإدارة، والتواصل مع المصانع الأردنية لمعرفة المشاكل الفنية والإدارية، والعمل على استقطاب فرص عمل محلية وإقليمية للمهندسين العسكريين المتقاعدين.

من جهته، أشار رئيس جمعية المهندسين العسكريين المتقاعدين المهندس محمد الرفاعي إلى أن الجمعية ستعقد ورشات ومحاضرات تدريبية متخصصة من خلال معهد (إيجابي)؛ الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان في المجالات الفنية للقطاع الصناعي، وتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة، وتقديم واقتراح الحلول التقنية للمشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي.

--(بترا)

س ص/ ف ج

11/01/2024 13:43:24