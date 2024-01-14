مذكرة تفاهم بين صناعة الأردن وعمان والمهندسين العسكريين المتقاعدين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الثاني(بترا)-وقعت غرفتا صناعة الأردن وعمان وجمعية المهندسين العسكريين المتقاعدين التعاونية، مذكرة تفاهم لخدمة القطاع الصناعي والمتقاعدين، ومأسسة العلاقة بينهما.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير في بيان صحفي اليوم الخميس، أهمية تعزيز العلاقات، والتعاون بين الطرفين بما يسهم في خدمة الشركات الصناعية، وتوفير الخدمات الاستشارية والتدريبية لهم، بالإضافة إلى ربطهم مع الطلبة من كليات الهندسة في مجالات مشاريع التخرج.
وحسب البيان، أوضح الجغبير أن المذكرة تتضمن التعاون في توجيه طلبة كليات الهندسة في مجال أبحاث التخرج، وتوجيه أهداف مشاريع الطلبة، وأبحاثهم لمحاولة حل المشاكل الصناعية، بالإضافة إلى ورشات توعوية وتدريب في مجالات الصناعة والإدارة، والتواصل مع المصانع الأردنية لمعرفة المشاكل الفنية والإدارية، والعمل على استقطاب فرص عمل محلية وإقليمية للمهندسين العسكريين المتقاعدين.
من جهته، أشار رئيس جمعية المهندسين العسكريين المتقاعدين المهندس محمد الرفاعي إلى أن الجمعية ستعقد ورشات ومحاضرات تدريبية متخصصة من خلال معهد (إيجابي)؛ الذراع التدريبي لغرفة صناعة عمان في المجالات الفنية للقطاع الصناعي، وتقديم الاستشارات الفنية المتخصصة، وتقديم واقتراح الحلول التقنية للمشاكل التي يعاني منها القطاع الصناعي.
--(بترا)
س ص/ ف ج
11/01/2024 13:43:24
MENAFN14012024000117011021ID1107718091
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.