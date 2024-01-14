أندية المحترفين تستأنف تدريباتها وسط ظروف صعبة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- بدأت أندية المحترفين لكرة القدم تباعا، باستئناف تدريبات فرقها؛ استعدادا لمرحلة الإياب من الدوري الشهر المقبل.

واستأنفت الأندية تدريباتها وسط ظروف وتحديات صعبة، بسبب الأزمة المالية التي تعيشها الغالبية العظمى من هذه الأندية، والتي أثرت على استقرارها الفني، حيث لجأت بعض الأندية للاستغناء عن عدد من لاعبيها المحليين والأجانب، بسبب عدم القدرة على دفع مستحقاتهم المالية، كما غادر مدربون أنديتهم بسبب التفاصيل المالية أيضا.

وكانت الأندية خضعت لفترة استراحة امتدت حوالي عشرة أيام، بعد انتهاء مرحلة الذهاب، قبل أن تستأنف تدريباتها حالياة بشكل متدرج، فيما هناك أندية ما تزال تعاني من تجميع لاعبيها بسبب الظروف المالية الصعبة.

وتشهد الأيام الحالية محاولات للأندية لإعادة ترتيب صفوفها بما يتناسب مع التحديات المالية، إلى جانب العمل على إبعاد لاعبين واستقطاب آخرين.

وأكد مدرب فريق الجليل محمد العبابنة، أن فريقه الذي يلعب في دوري المحترفين، اضطر للاستغناء عن 6 لاعبين محليين وأجانب، آملا في تفادي الانزلاق في المشاكل المالية التي تلاحق الفريق بالرغم من هذه الخطوة.

--(بترا)

خ خ/ ف ج

11/01/2024 13:39:34