أندية المحترفين تستأنف تدريباتها وسط ظروف صعبة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 كانون الثاني (بترا)- بدأت أندية المحترفين لكرة القدم تباعا، باستئناف تدريبات فرقها؛ استعدادا لمرحلة الإياب من الدوري الشهر المقبل.
واستأنفت الأندية تدريباتها وسط ظروف وتحديات صعبة، بسبب الأزمة المالية التي تعيشها الغالبية العظمى من هذه الأندية، والتي أثرت على استقرارها الفني، حيث لجأت بعض الأندية للاستغناء عن عدد من لاعبيها المحليين والأجانب، بسبب عدم القدرة على دفع مستحقاتهم المالية، كما غادر مدربون أنديتهم بسبب التفاصيل المالية أيضا.
وكانت الأندية خضعت لفترة استراحة امتدت حوالي عشرة أيام، بعد انتهاء مرحلة الذهاب، قبل أن تستأنف تدريباتها حالياة بشكل متدرج، فيما هناك أندية ما تزال تعاني من تجميع لاعبيها بسبب الظروف المالية الصعبة.
وتشهد الأيام الحالية محاولات للأندية لإعادة ترتيب صفوفها بما يتناسب مع التحديات المالية، إلى جانب العمل على إبعاد لاعبين واستقطاب آخرين.
وأكد مدرب فريق الجليل محمد العبابنة، أن فريقه الذي يلعب في دوري المحترفين، اضطر للاستغناء عن 6 لاعبين محليين وأجانب، آملا في تفادي الانزلاق في المشاكل المالية التي تلاحق الفريق بالرغم من هذه الخطوة.
--(بترا)
خ خ/ ف ج
11/01/2024 13:39:34
MENAFN14012024000117011021ID1107718090
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