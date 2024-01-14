العدل الدولية تعقد أولى جلسات الاستماع بتهمة ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 كانون الثاني (بترا)- عقدت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية اليوم الخميس، أولى جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إن تل أبيب تكثف جرائمها وأعمال الإبادة الجماعية في فلسطين منذ عام 1948.

وبحسب الموقع الرسمي لمحكمة العدل، قال وزير العدل في جنوب إفريقيا رونالد لامولا "افتخر بالوقوف في محكمة العدل الدولية رفضا لجرائم الإبادة، وإلى جانب الشعب الفلسطيني في وجه الجرائم التي يتعرض لها من الاحتلال الإسرائيلي"، موضحا أن العنف الذي يتعرض له الفلسطينيون لم يبدأ بعد السابع من تشرين الأول الماضي.

وأشار إلى أن رد تل أبيب على عملية السابع من تشرين الأول تجاوزت الخطوط بشنها هجوما كبيرا على قطاع غزة.

وبينت الممثلة القانونية لجنوب إفريقيا أن غزة تمثل جزءا من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها تل أبيب منذ عام 1967، وتواصل سيطرتها على المخارج كافة؛ ما يمنع الدخول والخروج من القطاع، وهي المكان الذي يعد من الأكثر اكتظاظا في العالم.

ولفتت إلى أن "إسرائيل" عرضت غزة لأكثف حملة عسكرية في التاريخ المعاصر، حيث يقصف الفلسطينيون في غزة برا وبحرا وجوا، وهم معرضون لخطر الموت جوعا نتيجة الحصار، وعدم إدخال المساعدات بالكميات الكافية، بالإضافة إلى عدم إمكانية توزيع هذه المساعدات بالطريقة المثلى نتيجة القصف المستمر للقطاع.

وأوضحت أن الاحتلال انتهك المادة الثانية (أ، ب، ج) لإتفاقية منع الإبادة الجماعية، لأن الفعل الأول الذي يرتكبه الاحتلال هو القتل الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة، وأن أكثر من 23 ألف قتلهم الاحتلال حتى الآن، ونحو 70 بالمئة منهم من الأطفال.

وأكدت أن الفلسطينيين يقتلون في غزة في المساجد والكنائس، وأثناء فرارهم على الطرق التي تدعي "إسرائيل" إنها آمنة، كما أن الجثث تدفن في مقابر جماعية دون التعرف على هوياتها.

وقالت إن "إسرائيل" ألقت 6 الآف قنبلة أسبوعيا على المناطق التي تقول إنها آمنة، وهذه الأفعال غير مبررة بأي شكل من الأشكال.

وتابعت، الفعل الثاني المرتكب والذي يذكر في دعوى جنوب إفريقيا هو التسبب بأضرار جسدية ونفسية للفلسطينيين ويخالف المادة (ب) من الاتفاقية، حيث أن حوالي 36 ألف شخص أصيبوا، عدا عن معاناة الفلسطينيين الجسدية والنفسية التي لا يمكن وصفها.

وأشارت إلى أن غزة وصفت كمقبرة للأطفال من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، وأن الفلسطينيين في غزة يتعرضون لقصف إلى قصف لا يتوقف، ولا يوجد مكان آمن يمكنهم الذهاب إليه.

--(بترا)

رصد/رس/ ف ج

11/01/2024 13:28:19