البحرية البريطانية تتلقى تقريرا يفيد بوقوع حادث شرق سلطنة عُمان

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 11 كانون الثاني (بترا)- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، إنها تلقت تقريرا يفيد بصعود أربعة إلى خمسة أشخاص مسلحين غير مصرح لهم، على متن سفينة بالقرب من سلطنة عُمان.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إن السفينة كانت على بعد 50 ميلا بحريا شرق مدينة صحار في سلطنة عُمان، وأن السلطات تحقق في الأمر.

وأشارت الهيئة إلى أنها غير قادرة على إجراء مزيد من الاتصالات مع السفينة في الوقت الحالي، وطلبت من السفن توخي الحيطة والحذر، وإبلاغ الهيئة بشأن حدوث أي نشاط مشتبه به.

--(بترا)

ر ش/ ف ج

11/01/2024 12:40:17