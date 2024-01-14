الاحتلال يعتقل 33 فلسطينيا بالضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 11 كانون الثاني (بترا) - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات واعتقالات طالت 33 مواطنا فلسطينيا، فيما دارت اشتباكات مسلحة في بعض البلدات والمخيمات بالضفة، خاصة في جنين وقلقيلية أسفرت عن إصابات.

وشهدت مناطق متفرقة من الضفة تصديا للقوات المقتحمة، من خلال إطلاق النيران أو إلقاء عبوات ناسفة استهدفت الآليات العسكرية، خاصة في جنين، ونابلس وأريحا.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت 33 مواطنا من الضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات والاشتباكات في محافظات، جنين، وطولكرم، وقلقيلية، ونابلس، ورام الله والبيرة، وأريحا، تم خلالها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، بعد احتجازهم لساعات.

--(بترا)

م . ف/أ م / س س

11/01/2024 12:40:08