ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 600 نقطة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 9 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية نحو 640 نقطة فيما انخفض سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل الى 70 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، الاثنين، 216 نقطة ليصل الى 37683 نقطة، كما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 319 نقطة ليصل الى 14843 نقطة.

كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 66 نقطة ليصل إلى 4763 نقطة، وارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 37 نقطة ليصل إلى 1989 نقطة.

وانخفض سهم شركة بيونغ العملاقة اكثر من 20 دولارا ليغلق على 229 دولارا للسهم الواحد.

-- (بترا)

م د/ب ط

09/01/2024 06:57:55