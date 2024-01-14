ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 600 نقطة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 9 كانون الثاني (بترا)- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية نحو 640 نقطة فيما انخفض سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) ليصل الى 70 دولارا للبرميل الواحد.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، الاثنين، 216 نقطة ليصل الى 37683 نقطة، كما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 319 نقطة ليصل الى 14843 نقطة.
كما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 66 نقطة ليصل إلى 4763 نقطة، وارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 37 نقطة ليصل إلى 1989 نقطة.
وانخفض سهم شركة بيونغ العملاقة اكثر من 20 دولارا ليغلق على 229 دولارا للسهم الواحد.
-- (بترا)
م د/ب ط
09/01/2024 06:57:55
MENAFN14012024000117011021ID1107718071
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