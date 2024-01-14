تقرير: إسرائيل ترفض طلبات الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات لمحتاجيها في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 9 كانون الثاني (بترا)- أفاد تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترفض طلبات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في غزة.
وأشار التقرير في هذا الصدد، إلى رفض الاحتلال الإسرائيلي مهمة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية لتوصيل إمدادات طبية عاجلة إلى مستودع الأدوية المركزي في مدينة غزة ومستشفى العودة في جباليا أمس الاثنين، بالإضافة إلى توصيل الوقود الحيوي إلى مرافق المياه والصرف الصحي في غزة.
واستشهد في غزة حوالي 23084 فلسطينيا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، فيما بلغ عدد الجرحى 58926 فلسطينيا.
وفي الضفة الغربية، أفاد التقرير باستشهاد نحو 329 فلسطينيا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية منذ السابع من تشرين الأول من بينهم 84 طفلا.
وقال التقرير إن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت النار تجاه ثلاثة فلسطينيين ما أدى إلى استشهادهم في مدينة طولكرم.
ووفقا لتوثيق الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام بشأن الجريمة، واصل جنود الإحتلال إطلاق النار على فلسطيني مُصاب كان ملقى عاجزا على الأرض، فيما قامت سيارة جيب عسكرية بدهس مصاب آخر.
--(بترا)
م د/ف ج
09/01/2024 06:54:11
MENAFN14012024000117011021ID1107718070
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