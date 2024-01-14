تقرير: إسرائيل ترفض طلبات الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات لمحتاجيها في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 9 كانون الثاني (بترا)- أفاد تقرير صدر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترفض طلبات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في غزة.

وأشار التقرير في هذا الصدد، إلى رفض الاحتلال الإسرائيلي مهمة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية لتوصيل إمدادات طبية عاجلة إلى مستودع الأدوية المركزي في مدينة غزة ومستشفى العودة في جباليا أمس الاثنين، بالإضافة إلى توصيل الوقود الحيوي إلى مرافق المياه والصرف الصحي في غزة.

واستشهد في غزة حوالي 23084 فلسطينيا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، فيما بلغ عدد الجرحى 58926 فلسطينيا.

وفي الضفة الغربية، أفاد التقرير باستشهاد نحو 329 فلسطينيا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية منذ السابع من تشرين الأول من بينهم 84 طفلا.

وقال التقرير إن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت النار تجاه ثلاثة فلسطينيين ما أدى إلى استشهادهم في مدينة طولكرم.

ووفقا لتوثيق الفيديو الذي جرى تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام بشأن الجريمة، واصل جنود الإحتلال إطلاق النار على فلسطيني مُصاب كان ملقى عاجزا على الأرض، فيما قامت سيارة جيب عسكرية بدهس مصاب آخر.

--(بترا)

م د/ف ج

09/01/2024 06:54:11