عجلون: الأمطار الغزيرة تبشر بتفجر الينابيع وبموسم زراعي جيد

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عجلون 12 كانون الثاني (بترا)-علي فريحات- ساهم التساقط الغزير للأمطار الذي شهدته محافظة عجلون في زيادة مخزون المياه في السدود والينابيع الأمر الذي يمهد لتفجر ينابيع المياه ويبشر بتحسين الموسم الزراعي في المحافظة.

وشهدت أودية نبع الفوار في عين جنا وعين العلقة في باعون وأم قاسم في راجب والعين البيضاء في عرجان ونبع عين ابو الجود والصالوص بعنجره والطواحين؛ ارتفاعا في منسوب المياه والتي تنعكس ايجابا على الموسم الزراعي.

وبين مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، أهمية الهطول المطري المتواصل في زيادة جريان الأودية والينابيع وتشبع التربة بالمياه، الأمر الذي يساهم في انتاج المحاصيل الزراعية المتعددة الحرجية والمروية بالإضافة إلى توفير المراعي الطبيعية للمواشي.

وأشار إلى أهمية استثمار الهطول المطري لغايات الحصاد المائي ونجاح الزراعات الحقلية التي يعتمد عليها المزارعون وعمل الآبار لتخزين المياه لاستغلالها للشرب والزراعة، مؤكدا حرص المديرية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتكثيف الرقابة على الغابات لمنع التعديات وخصوصا خلال فصل الشتاء الذي يستغله البعض لتقطيع الأشجار واستخدامها لغايات التدفئة.

وقال المواطن عمر الصمادي، إن كميات الأمطار التي هطلت تنعش الآمال بتحسين مستوى المخزون المائي وتوفير المراعي الجيدة، إضافة إلى آثارها الجيدة على المواسم الزراعية التي تعتبر مصدر رزق للكثير من العائلات .

--(بترا)

ع.ف/م ق/أس

12/01/2024 11:34:48

