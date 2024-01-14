عجلون: الأمطار الغزيرة تبشر بتفجر الينابيع وبموسم زراعي جيد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 12 كانون الثاني (بترا)-علي فريحات- ساهم التساقط الغزير للأمطار الذي شهدته محافظة عجلون في زيادة مخزون المياه في السدود والينابيع الأمر الذي يمهد لتفجر ينابيع المياه ويبشر بتحسين الموسم الزراعي في المحافظة.
وشهدت أودية نبع الفوار في عين جنا وعين العلقة في باعون وأم قاسم في راجب والعين البيضاء في عرجان ونبع عين ابو الجود والصالوص بعنجره والطواحين؛ ارتفاعا في منسوب المياه والتي تنعكس ايجابا على الموسم الزراعي.
وبين مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، أهمية الهطول المطري المتواصل في زيادة جريان الأودية والينابيع وتشبع التربة بالمياه، الأمر الذي يساهم في انتاج المحاصيل الزراعية المتعددة الحرجية والمروية بالإضافة إلى توفير المراعي الطبيعية للمواشي.
وأشار إلى أهمية استثمار الهطول المطري لغايات الحصاد المائي ونجاح الزراعات الحقلية التي يعتمد عليها المزارعون وعمل الآبار لتخزين المياه لاستغلالها للشرب والزراعة، مؤكدا حرص المديرية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتكثيف الرقابة على الغابات لمنع التعديات وخصوصا خلال فصل الشتاء الذي يستغله البعض لتقطيع الأشجار واستخدامها لغايات التدفئة.
وقال المواطن عمر الصمادي، إن كميات الأمطار التي هطلت تنعش الآمال بتحسين مستوى المخزون المائي وتوفير المراعي الجيدة، إضافة إلى آثارها الجيدة على المواسم الزراعية التي تعتبر مصدر رزق للكثير من العائلات .
--(بترا)
ع.ف/م ق/أس
12/01/2024 11:34:48
MENAFN14012024000117011021ID1107718069
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