بلدية غزة تحذر من فيضان بركة تجميع الأمطار في الشيخ رضوان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 12 كانون الثاني (بترا)- حذرت بلدية غزة من خطورة فيضان بركة تجميع مياه الأمطار في الشيخ رضوان شمال مدينة غزة بسبب استمرار تساقط الأمطار ووصول مستويات المياه فيها إلى مستوى حرج.
وطالبت البلدية في بيان صحفي، المؤسسات الدولية بضرورة التدخل العاجل وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المضخات، مثلما أشارت إلى آثار الدمار والتجريف الكبير الذي لحق بخزاني البلد والرمال نتيجة تجريف الاحتلال لهما خلال اجتياحه للمنطقة.
وأوضحت، أن قوات الاحتلال قامت بتجريف خزان البلد الذي يضم بئراً للمياه ومستودعاً لقطع صيانة خطوط المياه في المدينة، ومكاتب إدارية لدائرة المياه، كما قامت قوات الاحتلال بتجريف خزان الرمال على تقاطع شارعي الجلاء والوحدة والذي يضم مكاتب دائرة الصرف الصحي ومستودعاً لقطع صيانة شبكات الصرف الصحي.
وأكدت البلدية تعمد الاحتلال تدمير مختلف الحياة المدنية والإنسانية في المدينة خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
--(بترا)
ا ش/م ق/أس
12/01/2024 11:33:13
MENAFN14012024000117011021ID1107718068
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