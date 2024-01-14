بلدية غزة تحذر من فيضان بركة تجميع الأمطار في الشيخ رضوان

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 12 كانون الثاني (بترا)- حذرت بلدية غزة من خطورة فيضان بركة تجميع مياه الأمطار في الشيخ رضوان شمال مدينة غزة بسبب استمرار تساقط الأمطار ووصول مستويات المياه فيها إلى مستوى حرج.

وطالبت البلدية في بيان صحفي، المؤسسات الدولية بضرورة التدخل العاجل وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المضخات، مثلما أشارت إلى آثار الدمار والتجريف الكبير الذي لحق بخزاني البلد والرمال نتيجة تجريف الاحتلال لهما خلال اجتياحه للمنطقة.

وأوضحت، أن قوات الاحتلال قامت بتجريف خزان البلد الذي يضم بئراً للمياه ومستودعاً لقطع صيانة خطوط المياه في المدينة، ومكاتب إدارية لدائرة المياه، كما قامت قوات الاحتلال بتجريف خزان الرمال على تقاطع شارعي الجلاء والوحدة والذي يضم مكاتب دائرة الصرف الصحي ومستودعاً لقطع صيانة شبكات الصرف الصحي.

وأكدت البلدية تعمد الاحتلال تدمير مختلف الحياة المدنية والإنسانية في المدينة خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

--(بترا)

ا ش/م ق/أس

12/01/2024 11:33:13

