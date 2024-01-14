وزير الخارجية: الأردن يتابع بقلق تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر (بترا)

وزير الخارجية: الأردن يتابع بقلق تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر (بترا)
التاريخ
1/14/2024 2:17:02 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عاجل/ وزير الخارجية: الأردن يتابع بقلق التطورات في منطقة البحر الأحمر وانعكاسات ذلك على الوضع الاقليمي (بترا)
12/01/2024 11:17:51
MENAFN14012024000117011021ID1107718064
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