الاحتلال يواصل جريمة الإبادة الجماعية بقطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 12 كانون الثاني (بترا)- واصلت قوات الإحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 98 من عدوانها على غزة، ارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين في القطاع وتنفيذ جرائم مروعة بمناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وارتقى اليوم الجمعة 6 شهداء على الأقل جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي المشاعلة غربي مدينة دير البلح وسط القطاع، مثلما قصفت بالمدفعية الأجزاء الجنوبية والغربية في خانيونس، ومخيمي البريح والمغازي وبلدة الزوايدة وسط اشتباكات عنيفة، وفقاً للمركز الفلسطيني للإعلام.

وتسببت الأمطار الغزيرة والأجواء الباردة بزيادة معاناة مئات آلاف النازحين، الذين يعيشون أوضاعاً كارثية في مراكز الإيواء شمال قطاع غزة، مع استمرار حصار الاحتلال ومنع وصول الوقود للبلديات؛ ما أدى إلى خروجها عن الخدمة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م ق/أس

12/01/2024 10:34:59