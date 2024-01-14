الاحتلال يواصل جريمة الإبادة الجماعية بقطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 12 كانون الثاني (بترا)- واصلت قوات الإحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 98 من عدوانها على غزة، ارتكاب المجازر الوحشية بحق المدنيين في القطاع وتنفيذ جرائم مروعة بمناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
وارتقى اليوم الجمعة 6 شهداء على الأقل جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي المشاعلة غربي مدينة دير البلح وسط القطاع، مثلما قصفت بالمدفعية الأجزاء الجنوبية والغربية في خانيونس، ومخيمي البريح والمغازي وبلدة الزوايدة وسط اشتباكات عنيفة، وفقاً للمركز الفلسطيني للإعلام.
وتسببت الأمطار الغزيرة والأجواء الباردة بزيادة معاناة مئات آلاف النازحين، الذين يعيشون أوضاعاً كارثية في مراكز الإيواء شمال قطاع غزة، مع استمرار حصار الاحتلال ومنع وصول الوقود للبلديات؛ ما أدى إلى خروجها عن الخدمة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م ق/أس
12/01/2024 10:34:59
MENAFN14012024000117011021ID1107718063
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