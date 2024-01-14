زيادة التوترات في الشرق الأوسط تقفز بأسعار النفط أكثر من 2%

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 كانون الثاني (بترا)- قفزت أسعار النفط بنحو 2 بالمئة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد تنفيذ أميركا وبريطانيا هجمات استهدفت العديد من المناطق في اليمن لإضعاف هجمات الحوثيين المستمرة على السفن في البحر الأحمر.

وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.01 بالمئة إلى 79.03 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 2.15 بالمئة مسجلة 73.58 دولار للبرميل.

--(بترا)

رصد ي أ/م ق/أس

12/01/2024 10:11:26