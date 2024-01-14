زيادة التوترات في الشرق الأوسط تقفز بأسعار النفط أكثر من 2%

زيادة التوترات في الشرق الأوسط تقفز بأسعار النفط أكثر من 2%
التاريخ
1/14/2024 2:16:57 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 كانون الثاني (بترا)- قفزت أسعار النفط بنحو 2 بالمئة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد تنفيذ أميركا وبريطانيا هجمات استهدفت العديد من المناطق في اليمن لإضعاف هجمات الحوثيين المستمرة على السفن في البحر الأحمر.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.01 بالمئة إلى 79.03 دولار للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 2.15 بالمئة مسجلة 73.58 دولار للبرميل.
--(بترا)
رصد ي أ/م ق/أس
12/01/2024 10:11:26
MENAFN14012024000117011021ID1107718061
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.